你不得不防的“脂肪肝”

随着经济社会的发展，生活水平不断提高，人们的饮食随之改变。因此，很多人发现自己患上脂肪肝等疾病。对于脂肪肝大家了解多少？我们应该重视吗？又应该怎么样预防呢？

何为脂肪肝？

据中国新闻网报道，随着身边人群脂肪肝的检出率逐渐增多，人们对它反而不以为然，认为脂肪肝是一种亚健康状态，不是真正疾病，无需治疗。华西都市报曾介绍过，其实，脂肪肝的病位在肝脏，与胆、胃、脾、肾等五脏六腑密切相关，脂肪肝病机主要是肝郁脾虚，湿痰瘀阻互结，因此脂肪肝也确确实实是一种病，治疗时需佐以药物，疏肝解郁，化痰祛湿，活血化瘀，健脾消导。而且科技日报也曾刊登过，近年来，非酒精性脂肪肝已迅速跃升为一种常见肝病，并与肥胖、2型糖尿病等代谢综合征密切相关。

降血脂=治疗脂肪肝？

有的人认为高脂血症和脂肪肝是一回事，其实不然。据大连日报报道，高脂血症和脂肪肝完全是两个概念、两种疾病。高血脂可以导致或促进脂肪肝的发生，而部分脂肪肝患者的血脂却并不高，降血脂药物并不能减少肝脏内脂肪的沉积。

脂肪肝的危害？

对于患有脂肪肝的人，注意饮食，认清脂肪肝的危害是十分重要的。据合肥晚报报道，肝病的发展过程为脂肪肝-肝硬化-肝癌。脂肪肝若不加以控制，会进展为肝硬化，出现腹水、上消化道出血、癌变等，给患者生命和健康带来严重威胁。

如何预防脂肪肝？

那么对于脂肪肝，我们应该注意什么呢？ 中国江西网报道过，吃多动少身体胖的人，最需要提防脂肪肝。预防脂肪肝需要“管住嘴”“迈开腿”，也就是要禁酒，少吃高热量、高脂肪含糖量高的食物；还要坚持运动，不能半途而废。

在控制饮食时，保证每天身体所需很关键，北方网曾刊登过，应该在保证身体最基本需要的热量和营养素的前提下，实行饮食控制，否则会出现营养不良、酸中毒等而引起病情加重。所以，控制饮食和热量摄入、增加膳食纤维、维生素的摄入，合理分配一日三餐，才是保持健康的正确途径。（郭美娟）

本文由北京同仁医院消化内科预防医学医师郭宝娜进行科学性把关