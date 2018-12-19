反复低血糖 可以戴胰岛素泵

受访专家：中山大学附属第六医院内分泌科主任医师 赵同峰

胰岛素笔是目前糖友最常用的胰岛素注射装备。而只有少数有住院经历的糖友知道胰岛素泵。两者有何不同？哪些人更适合用胰岛素泵呢？

人工皮下注射胰岛素和胰岛素泵都是为了补充胰岛素的不足、纠正高血糖状态。皮下注射最精细的要数“三短一长”，三餐前分别给一次短效胰岛素，每天某固定时间给一次长效胰岛素，尽量模拟正常人的生理性胰岛素分泌，但每天注射次数多。

胰岛素泵控制胰岛素注射可以精细到每分钟，更好地模拟生理性胰岛素分泌，解决了皮下注射所无能为力的“黎明现象”等问题，从而使血糖控制得更好。新一代的胰岛素泵还有血糖监测功能，可以在血糖偏低时自动暂停胰岛素注射，从而减少低血糖的发生。此外，胰岛素泵只需数天皮下植入一次。因此，两种技术比较，胰岛素泵无疑是更先进的。它适用于需要血糖强化控制、血糖波动大、反复低血糖、常规治疗血糖控制不理想、不愿每日多次注射的患者。尤其是1型糖尿病患者，他们几乎没有残存胰岛功能，胰岛素完全依赖于外源性补充，进食不稳定和给药量不精细时血糖极易出现忽高忽低的情况，此时胰岛素泵的精细给药可在一定程度上帮助稳定血糖。而2型糖尿病患者大多仍有一定胰岛素功能，即使进食不稳定、外源给药不精细，自身还可以有代偿机制，血糖能保持相对稳定。

对于胰岛功能足够好的患者，在口服降糖药的帮助下，自身胰岛就基本可以实现生理性分泌，使血糖控制达标。这类患者如果使用胰岛素反而可能血糖不稳，因此就不用考虑人工皮下注射和胰岛素泵。

胰岛素泵在使用时也有很多注意事项。第一，植入胰岛素泵前需要做到规范的皮肤消毒，同时佩戴时避免大量出汗，或出汗后及时更换贴膜和导管等。第二，佩戴胰岛素泵淋浴时需做好泵的防水工作，做检查时应避免接触强磁场（比如磁共振检查）。第三，长期佩戴的糖友应掌握常见血糖波动问题的处理程序。血糖偏低时，没有自动暂停功能的需手动暂停，必要时取下胰岛素泵；高血糖时排查堵管等常见机械故障问题。第四，售后服务商的电话要记牢，以便及时询问。（特约记者 简文杨）