直肠指检，不只看肠道

很多人觉得直肠指检只是一种检查肛肠的方式。殊不知，相比于肠镜等复杂检查，直肠指检是发现多种疾病最便捷有效且无损伤的方法。

直肠指检可以确定距肛缘7~10厘米的肛门、直肠有无病变，许多相关疾病可以通过该方法尽早发现。如80%以上的直肠癌发生在指检可触及的范围，故常在直肠指检时被发现。除了痔疮、肛周脓肿、肛瘘、直肠癌等多种肛肠疾病外，直肠指检还可发现前列腺疾病、盆腔肿瘤以及骨盆骨折等疾病，这都与其所处的位置有很大关系。

直肠位于盆腔，是大肠的末段。它上连乙状结肠，下连肛门。直肠的前面有膀胱，男性还有前列腺和精囊腺（如图1），女性则有子宫和阴道（如图2），故可经直肠检查这些与其毗邻的器官。前列腺可通过距肛缘4~5厘米的直肠前壁触及，医生通过“摸直肠”可了解前列腺的大小、质地、结构以及病人是否有压痛感等，从而判断患者是否有前列腺肥大、前列腺炎，甚至可以发现早期前列腺癌；当女性的盆腔肿瘤、盆腔脓肿等病变侵及指检范围内的直肠时，医生通过直肠指检可协助妇科疾病诊断；而对于一些骨盆骨折的患者，如果其骶尾部有明显压痛，医生就可以通过直肠指检“摸”到骨折的断端，快速发现隐匿的骨折。

为了更好地配合医生顺利进行直肠指检并减轻自身不适，患者需要注意以下问题：1.检查前饮食清淡，不宜过度食用辛辣、油腻的刺激性食物，以免影响检查结果；2.检查前尽量排便一次，以免影响指诊效果；3.有肛裂者要提前告知医生，以免检查时疼痛加剧；4.检查过程中若出现疼痛或不适需及时告知医生，以便医生对疾病进行判断。