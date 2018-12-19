矫牙 选对牙套很重要

已到年底，最近有不少家长到医院口腔科咨询，计划利用即将到来的寒假，为孩子进行牙齿矫正。

“箍牙只求牙齿整齐好看？” “小朋友一定要等到牙齿全部换完了才能矫牙？” “除了钢牙套，有没有其他选择？”……对于这些常见问题，中山大学孙逸仙纪念医院口腔科专家指出，矫牙不仅仅为了让牙齿变整齐，也是为了避免影响孩子的生长发育。如今，随着多种材料应用于矫牙，钢牙套不再成为唯一的选择。

矫牙不再是青少年的专利

一说起矫牙，很多人都觉得是“学生才会去箍牙。”对于牙医提出的矫牙建议，有些患者还会感慨地回答：“如果我年轻十几二十岁，就会去啦！”其实并非如此。

中山大学孙逸仙纪念医院口腔科常少海副教授指出，其实，矫正牙齿并没有严格的年龄上限。“如果把牙齿比作树木，牙周组织就好比是土壤，只要土壤的条件足够，树木就有足够的空间可以移动。理论上，70岁的老人，只要牙周组织健康，照样可以矫牙。”

也有人说：“我不求牙齿整齐，没必要矫牙。”常少海说，牙齿不好不仅会影响咀嚼、发音、面型、关节、呼吸，甚至会影响颈椎和肌肉，影响生长发育。所以，拥有一副整齐的牙齿不光是美观的需要，更是全身健康的需求。

过去人们常认为，孩子要在恒牙全部萌出后再矫牙。中山大学孙逸仙纪念医院口腔科医师孔祥波表示，如果是存在乳牙反颌、不良口腔习惯的小朋友，在3~6岁的乳牙期就可以开始矫牙。对于存在功能性错颌和骨性错颌早期的孩子，在7~12岁的替牙期，也可以矫牙。

四种矫牙工具“丰俭由人”

有很多家长对矫牙心存顾虑，无非是觉得戴一口“钢牙”，严重影响孩子的形象，甚至会让孩子被调皮的同龄人笑话，影响自信心。

其实，大家所说的“钢牙”指的是传统的固定唇侧矫正，现在随着时代的发展，技术也在进步。现代矫正技术不仅有固定唇侧矫正，还有相对隐蔽的舌侧正畸，以及无托槽隐形矫正。孔祥波表示，各类矫治器都有其优缺点，具体到每一个人该适用于哪种矫治器，医生会根据其年龄等进行推荐。

1.金属托槽

传统金属托槽价格低，结实耐用，至今已有百年历史。

它的优点是经济实用，缺点是需要使用结扎丝或结扎圈，偶有钢丝的尖端会戳破口腔，或结扎圈会因为老化和染色而变色。因为牙面上各种复杂的凸起结构，口腔卫生不易保持，易致烂牙。而且金属色泽有碍美观。

2.透明陶瓷矫治器

随着成人正畸治疗的广泛开展，因职业或社交的要求，人们常常希望矫治器能尽量少外露或不外露。于是就有了各种半隐形或隐形矫治器的开发和应用，透明陶瓷矫治器就是其中较为常见的一种。

透明陶瓷矫治器由坚固透明的生物陶瓷材料制作，呈乳白色半透明或完全透明，与牙齿色泽一致。戴在牙齿上远看仅有一条钢丝，不易被发现，具有漂亮美观的特点。

3.舌侧正畸矫治

它是将矫治器全部安装于牙齿的舌侧面进行矫正，外观上看不到任何治疗装置，是一种美观程度很高的矫治技术。不过，这种矫治器对医生的技术要求高。此外，它的费用昂贵，刚戴上时舒适度略差，舌头体验不佳，同时对发音可能会有一定的影响。

4.隐形矫治器

随着计算机软硬件技术、图像采集与处理技术、三维数字化成像及3D打印技术等的飞速发展，无托槽隐形矫治在正畸诊疗中开始广泛应用。相对于各种传统固定矫治器方法而言，隐形矫治器具有舒适、卫生、可摘、透明美观、精确高效等特点，并可实现三维可视化矫治效果的预测。

相比于传统固定矫治，隐形矫正还是贵一些，但比舌侧矫治要经济。另外，隐形矫治需要每天戴用20~22个小时（除了吃饭和刷牙以外的所有时间），每次戴用要使用咬胶来使其精确贴合，如果做不到这两点，有时会达不到预期的治疗效果或者延长治疗时间。

戴牙箍莫吃这两种食物

“一般来说，整个矫牙大概需要2年左右的时间，要积极配合医生定期复诊。”孔祥波提醒，要注意口腔卫生，学习正确使用牙线、牙缝刷、冲牙器等护牙工具，才能拥有一口健康的好牙。

戴牙箍期间饮食也要多加注意。一般来说，尽量避免吃太黏软或者太硬的食物，例如口香糖、年糕或坚果。否则，黏软食物可能粘附在牙套托槽上，不容易清理，而吃质地较硬的食物，可能导致戴上的牙套托槽被震脱。

一旦牙套脱落，要及时联系主治医生进行复诊。这是因为，正畸装置让每颗牙齿受力较为均衡，一旦托槽掉落后，这种平衡被打破，会影响整个正畸治疗进程。(全媒体记者任珊珊 通讯员张阳、刘文琴、林伟吟)