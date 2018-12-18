热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

冬季养生 从保证睡眠开始

2018年12月18日18:03 来源：西安晚报

　　冬季已至，不少人都开始把养生当成一件重要的事情。中医认为冬季养生应以“养藏”为主，那么，老年人入冬后应如何养生呢？专家指出，“养藏”首先要保证充足的睡眠。起居应“早卧晚起，必待阳光”，冬季太阳升得晚，早睡可以养人体阳气，晚起可以避免寒邪的侵袭。冬天天气寒冷，寒邪最易伤害肾的阳气，也就容易对身体造成伤害，因此，冬季养生应以调摄肾之阴阳为重点。

　　在茶余饭后，可以做一些简单易行的保肾操。比如：坐着看书、看报时，可缓缓地左右转动身体5～6次，然后双脚自然地前后摆动数十次。中医认为“腰为肾之外府”，常练此动作，对腰膝有益；也可以将手掌搓热，置于腰间，上下摩挲，直至腰部感觉发热为止。从医理上，因腰部有督脉之命门穴，足膀胱经之肾俞、大肠俞、气海俞等穴，搓后全身发热，具有温肾壮腰、舒筋活血等作用。再比如：每天坚持叩齿200下，待口中唾液满口后，慢慢咽下，能够滋养肾精。

　　冬天气候干燥，滋益阴精是冬季养生的重要内容，最好能多吃白菜、银耳、木耳、枸杞、梨、猕猴桃等补益阴液的食物；辛辣厚味、烧烤油炸食物少吃为妙，平时还要注意多喝水，以免上火。饮食要以温热为主，如食用糯米、羊肉、大枣、桂圆、芝麻、韭菜等，少吃冷饮、海鲜等寒性食物。可多吃些坚果类食物，如核桃仁、榛子、松子、栗子等。

　　冬天是感冒的高发季节，除了多饮水外，还可以经常用杯子装满热水熏熏鼻子，有“上火”症状的人，可在水中加些大青叶或者金银花等中药材，能起到不错的清热祛火效果。冬天要注意足部的保温，在临睡前抽出5分钟时间按摩足部，尤其是肾经的涌泉穴，以温补肾经，达到养藏的目的。 王凡

　　

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn