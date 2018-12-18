冬季养生 从保证睡眠开始

冬季已至，不少人都开始把养生当成一件重要的事情。中医认为冬季养生应以“养藏”为主，那么，老年人入冬后应如何养生呢？专家指出，“养藏”首先要保证充足的睡眠。起居应“早卧晚起，必待阳光”，冬季太阳升得晚，早睡可以养人体阳气，晚起可以避免寒邪的侵袭。冬天天气寒冷，寒邪最易伤害肾的阳气，也就容易对身体造成伤害，因此，冬季养生应以调摄肾之阴阳为重点。

在茶余饭后，可以做一些简单易行的保肾操。比如：坐着看书、看报时，可缓缓地左右转动身体5～6次，然后双脚自然地前后摆动数十次。中医认为“腰为肾之外府”，常练此动作，对腰膝有益；也可以将手掌搓热，置于腰间，上下摩挲，直至腰部感觉发热为止。从医理上，因腰部有督脉之命门穴，足膀胱经之肾俞、大肠俞、气海俞等穴，搓后全身发热，具有温肾壮腰、舒筋活血等作用。再比如：每天坚持叩齿200下，待口中唾液满口后，慢慢咽下，能够滋养肾精。

冬天气候干燥，滋益阴精是冬季养生的重要内容，最好能多吃白菜、银耳、木耳、枸杞、梨、猕猴桃等补益阴液的食物；辛辣厚味、烧烤油炸食物少吃为妙，平时还要注意多喝水，以免上火。饮食要以温热为主，如食用糯米、羊肉、大枣、桂圆、芝麻、韭菜等，少吃冷饮、海鲜等寒性食物。可多吃些坚果类食物，如核桃仁、榛子、松子、栗子等。

冬天是感冒的高发季节，除了多饮水外，还可以经常用杯子装满热水熏熏鼻子，有“上火”症状的人，可在水中加些大青叶或者金银花等中药材，能起到不错的清热祛火效果。冬天要注意足部的保温，在临睡前抽出5分钟时间按摩足部，尤其是肾经的涌泉穴，以温补肾经，达到养藏的目的。 王凡