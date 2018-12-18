构建“医、药、保”数据与服务联动平台 “三医联”正式亮相

人民网北京12月18日电 15日，第三届中国家庭健康大会在北京举行，会上发布的《中国家庭健康大数据报告（2018）》指出，在我国，医疗健康服务正在融入日常生活，健康理念激发行为改变，家庭自主健康管理的氛围开始形成，实现从“以医疗为中心”到“以健康为中心”的医疗健康服务模式转变成为当下迫切需要。

第三届中国家庭健康大会在北京举行

公开数据显示，2017年我国2340个三级医院承担了17.3亿诊疗人次。这意味着，21.1%的诊疗在2.3%的医院完成，医疗资源分配不均、基层医疗薄弱问题突出；而重流通、轻研发的通病长期制约中国医药行业的发展，许多制药企业约50%的成本投入到了流通环节，研发占比不足5%；此外，重复检查、过度医疗、药价虚高等问题，使得全国多地医保基金长期承压，运行效率不高。

新一轮深化医药卫生体制改革进入攻坚阶段，工作任务的重点也转移为建立新的“以健康为中心”服务体系。今年8月，2018年全国医改工作电视电话会议中强调，要坚持保基本、强基层、建机制，敢触动利益，敢啃“硬骨头”，持续加大医疗、医保、医药在内的“三医联动”改革力度。

“信息化条件下的模式创新是有发展空间的，但有一个关键前提，要把就诊、医保、财务、人事等所有要素都连通。”国务院发展研究中心副研究员江宇在大会主旨报告中提出，医疗改革目前最需要的是一个统一的平台，把目前围绕大医院做的平台做成围绕老百姓的平台。

三医联动改革落地的关键在于“联”。如何最大程度发挥医疗、医药、医保联动改革的作用，打造一个数据互联互通、以人民健康为中心的三医联动平台，成为接下来推进医疗健康行业发展的关键。

会上，科技驱动打通医、药、保的数据与服务的三医联动平台“三医联”的亮相受到与会1200多位医疗卫生领域嘉宾的关注。该平台由微医、海西医药交易中心、易联众三方联合创建，并于今年11月正式发布。

微医CPO孔祥谱、易联众执行总裁吴一禹、海西医药交易中心高级副总裁纪任锴在会上作圆桌交流

微医首席产品官、微医联众CEO孔祥谱介绍，三医联平台打通医疗、医药、医保之间的技术壁垒，实现数据的统一、标准的统一、业务逻辑的统一、三医服务的协同，发挥三方“1+1+1>3”的优势，真正构建起以个人健康为中心的医疗服务体系。

在上一轮医改中，各地探索了多种形式的改革路径。“福建医改看三明，全国医改看福建。”三明医改正是这一改革方案的最早实践者。作为三明医改的医药、医保的服务承接平台，海西医药交易中心与易联众具备长期服务三医联动综合改革的经验。据了解，目前福建省药械联合釆购平台已覆盖人口3900万，全年完成采购交易量约350亿元。在平台的助力下，2017 年福建全省药品交易总额比 2016 年减少 8.74 亿 元，按往年药品费用增速计算，年节约药品费用约 30 亿元。

上述经验正在福建省全面落地，并陆续向全国各省市规模化推广。“未来，我们三方会联合开发并运营三医联平台，以医、药、保数据和服务的连通为基础，从老百姓健康需求为出发点，最大程度发挥三医联动的质量和效率，带动行业新生态的建立，真正推动‘以医疗为中心’到‘以人民健康为中心’的转变。”孔祥谱说。（尹莉娜）

中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃参观了解“三医联”平台