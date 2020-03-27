3月26日，北京市人大常委会二十次会议审议了《北京市医院安全秩序管理规定（草案）》（以下简称《规定（草案）》），该法规按照医警联动、预防为主、综合治理、共同维护的工作原则，设计制度，制定措施，设定条款，确保最大限度地减少和防范涉医恶性案件的发生。“以法治刚性保护医务人员安全和社会公众利益。”北京市人大监察和司法委员会主任委员陈永说。

医院作为一个特殊的公共场所，既包括单位自身的内部空间，又包括广大患者就诊的公共空间。《规定（草案）》将医警联动、预防为主作为突破口，一方面强化医院在人防、物防、技防方面的安全防范系统建设，另一方面促进医警的深度融合。

目前，北京已在绝大部分三级医院和部分有条件的二级医院设立了101家警务室，但有的警务室作用发挥还不够充分，与医院保卫部门的有效联动还不够密切。为此，《规定（草案）》要求，公安机关应当按照规定在二级以上医院设立警务室，配备必要警力，与医院保卫部门合署办公；警务室负责人兼任医院保卫部门副职，参与医院安全保卫工作，同时明确了警务室四项职责，即指导、检查医院日常治安保卫工作，督促医院做好安全防范系统建设，加强对治安保卫人员的业务培训，开展巡查、防控、处置工作。

中国社科院法学所副研究员董文勇认为，处理医患纠纷最关键的是从“闹后被动处置”到“主动防患于未然”的警务观念的转变。《规定（草案）》明确提出，对可能引发治安或刑事案件的医疗纠纷和其他涉医安全隐患，公安机关应当提前介入，开展预防处置，进行法治宣教。对涉医警情应当迅速出警，当场查证、快速处置。

此外，《规定（草案）》提出，医院应当建立安全检查制度，严防禁带物品进入医院。医院还要配备专职治安保卫人员。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 14 版）