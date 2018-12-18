2018心理健康专业委员会工作会议暨脑科学与心理健康联盟成立大会在京召开

近日，“2018心理健康专业委员会工作会议暨脑科学与心理健康联盟成立大会”在北京召开。本次会议汇聚了40位来自相关部门领导，精神卫生、心理健康与脑科学领域的顶级专家，以及相关医院、大学、研究所和企业的代表，就如何将政府、市场、学术、社会的优势和作用进行有效结合，加强脑科学与心理健康领域的“政产研学用”融合等问题进行讨论，并见证了脑科学与心理健康联盟的成立。

张学高为脑科学与心理健康联盟秘书长张曼琳博士授牌

原国家卫生和计划生育委员会副主任、中国卫生信息与医疗大数据学会会长金小桃，北京大学第六医院院长、中国科学院院士陆林，国家卫生计生委统计信息中心主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会常务副会长、秘书长张学高，国家卫生计生委人口文化发展中心主任奉雯，国家卫生健康委疾病预防控制局副局长夏刚，国家卫生计生委人口文化发展中心副主任张建兵，国家卫生计生委人口文化发展中心副主任崔艳丽等相关领导、专家出席本次会议。

金小桃（左一）、奉雯为联盟理事长单位代表授牌（右一）

脑科学与心理健康联盟作为中国卫生信息与健康医疗大数据学会的分支机构，根据学会章程和有关规定完成成立工作。在各位领导的祝福和与会专家、企业代表的期待瞩目下，由张学高主任宣读联盟成立复函，标志脑科学与心理健康联盟正式成立。北京大学第六医院、壹心理共同担任脑科学与心理健康联盟理事长单位，华南师范大学等6家单位担任联盟副理事长单位，亮中国等12家单位担任联盟常务理事单位，深湾创新等30家单位担任联盟会员单位，国民心理健康网担任联盟秘书长单位，国民心理健康网理事长张曼琳博士任联盟秘书长。

张学高（右一）、张建兵（左一）为联盟常务理事单位授牌

会上介绍，脑科学与心理健康联盟具有搭建共享平台，建立有效机制；整合资源，建立技术创新服务平台与体系，制订服务规范和标准；提高创新能力，解决行业技术难题；开展行业自律活动，促进产业向规范化、特色化、专业化、规模化方向发展壮大；开展产学研合作，推动心理健康产业高新技术的开发和应用；联合培养专业人才，加强交流，增强产业持续创新能力；组织开展国内外专业、科技合作与交流等七项任务。

张学高、奉雯为联盟会员单位授牌

联盟组建后，将逐步实现联盟内的资源共享，尽可能减少重复投资和重复建设。根据各单位的优势和特点，保持共享专业、科技、学术等资源的高利用率，有效提高科研成果的产出率，结合重大项目实施、国家的专项资助，联盟成员自筹等方式，逐步建立联盟的高水平基地；建立联盟的网站，利用网络信息技术促进联盟成员单位的信息、资源整合与共享，并面向整个行业开展服务。（董童）