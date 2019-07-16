社会心理服务体系人才建设闭门研讨会在京召开

6月27日下午，由国民心理健康网主办的"社会心理服务体系人才建设闭门研讨会"在京举行。

原国家卫生计生委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃在会议上表示，成立国民心理健康智库，加强基础研究，重视基层社区心里服务网络的建设，要紧扣《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》内容开展深度讨论，围绕基础研究、队伍架构以及任务职责做好心理健康人才网络服务体系建设的研究工作，进行认真完成心理健康人才培养建设的重要使命。

原国家卫生计生委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长 金小桃在会议上致辞

会议由国民心理健康网副理事长李兰英女士主持，国民心理健康网理事长张曼琳博士与专家代表中国劳动关系学院副校长、教授刘丽红进行了签约仪式。原国家卫生计生委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会金小桃会长和国家卫生健康委人口文化发展中心张建兵副主任为中国劳动关系学院学院副院长刘丽红女士，国务院学位委员会学科评议组原召集人、中国心理学会原理事长莫雷教授等专家授予智库聘书。

北京市民政局副巡视员张青之从社区心理服务体系建设的角度出发，从社区心理服务人才培养过程中遇到的问题入手，分享相关内容。

北京市民政局副巡视员张青之在会议上发言

国民心理健康网理事长张曼琳从企事业单位的工会服务角度出发，提出企事业单位进行员工心理服务工作的四个要点：一是变被动为主动；二是要把专业培训送到基层、下放到基层；三是把过去治疗模式变成事先预防的模式。四是充分调动义工队伍的积极性，使之成为员工心理服务工作开展的“群众基础”。

国民心理健康网理事长张曼琳博士在会议上发言

国务院学位委员会学科评议组原召集人、中国心理学会原理事长莫雷教授强调社会心理服务体系要全方位覆盖所有人群和活动场所，要有整体的构思。

国务院学位委员会学科评议组原召集人、中国心理学会原理事长莫雷在会议上发言