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阿斯利康中国获第十三届人民企业社会责任奖年度案例奖

2018年12月18日14:03 来源：人民网-人民健康网

人民网北京12月18日电 17日，第十三届人民企业社会责任奖颁奖盛典在人民日报社国际报告厅举办。本届评选以“改革开放40年 不忘初心再出发”为主题，设置“年度企业奖”、“年度人物奖”、“绿色发展奖”、“年度扶贫奖”、“年度案例奖”、“改革先锋奖”六大奖项。阿斯利康中国获第十三届人民企业社会责任奖年度案例奖。

推荐理由：

自2013年起，阿斯利康在全国开展“青少年健康计划”，致力于帮助受到城镇化快速发展变化影响的青少年，通过组织公司员工志愿者走进农民工子弟学校或社区中心为学生讲授《空气与健康》、《水与健康》以及《儿童安全与健康》课程，帮助他们拥有一个健康的未来。截至2018年底，我们已在26 个城市，举办85场活动，1756名志愿者，贡献6921小时，直接受益人数达6944人。

(责编：董童、杨迪)


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