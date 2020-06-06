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倒计时1天|全球双语直播，覆盖超过70个国家，共探中医药国际化创新发展道路

2020年06月06日08:35 来源：人民网-人民健康网

传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容。随着中医药在世界影响力日益增强,国际社会对中医药的接受程度也越来越高,现代中医药需要更多的平台进行更广的国际交流与合作。

中医药现代化和国际化发展，不仅要在传承古典古方的基础上进行创新，而且要用循证医学数据促进中医药国际化，要遵循中医药发展规律,传承精华,守正创新,坚持中西医并重,推动中医药和西医药相互补充、协调发展。

为推动中医药传承创新发展，助力中医药走向世界。由人民网·人民健康与中华中医药学会、中国健康促进基金会主办，阿斯利康支持的第二届中医药国际化论发展坛暨“中医药助力心脑血管健康管理”全国启动会将于2020年6月7日13点在人民日报社国际报告厅举办，届时人民网人健康将进行全球双语直播，覆盖超过70个国家。

想了解中医药的发展现状？

未来该如何面对中医药发展的机遇与挑战？

业界“大牛”对于中医药“走出去”有何深刻洞见？

赶快收藏这份直播链接吧！

会议当日业界“大咖”将共同就中医药开放发展前景及心血管防治，中西医并重展开讨论，深入探讨中医药国际化发展之路，为推动中医药的传承创新发展分享观点。

会议日程（拟）：

中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念，

是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙

6月7日下午13点

让我们相约“第二届中医药国际化论坛”

携手共探中医药创新发展新前景，为推动中医药走向世界贡献力量！

(责编：许晓华、李轶群)


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