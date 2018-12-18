核医学专家为你讲解——碘131的治病秘诀

本期节目：借助核医学的眼睛，窥探甲状腺疾病的真相

和外科有创手术相比，核医学治疗是相对很安全的一个治疗。但提到碘131很多人第一时间想到的只有放射性。放射性的元素可以治病？！它真的有这么神奇吗？

什么是碘131治疗

碘131其实是元素碘的一种放射性同位素。而碘131治疗始于上个世纪40年代，历经无数考验，一直沿用至今。是甲亢患者，尤其是格雷夫斯甲亢的常见治疗手段。其在美国已经成为甲亢首选的治疗手段。

碘131治疗的原理

以甲亢为例，患者的甲状腺生产能力过强，产生的甲状腺激素过多，此时可以利用碘131的放射性对甲状腺实施照射，引起放射性的炎症，由此破坏一部分甲状腺组织，使得甲状腺功能下降，从而控制甲亢。

患者接受碘131治疗时，甲状腺结节或者甲状腺癌的独特的摄碘功能，使得药物进到体内之后，自动聚焦在病灶处。

甲状腺功能亢进症碘131治疗适应证

①成人格雷夫斯（Graves）甲亢伴甲状腺肿大Ⅱ度以上；

②甲状腺毒症心脏病；

③毒性多结节性甲状腺肿；

④内分泌治疗时出现白细胞异常、肝功能异常、肝损伤或皮疹等过敏现象；

⑤药物治疗无效；

⑥分化较好的甲状腺癌，如常见的乳头状癌或者滤泡癌。

甲状腺功能亢进症碘131治疗的禁忌症

①妊娠期妇女；

②哺乳期妇女。

碘131治疗其实不只是解决甲状腺功能异常，对于甲状腺癌，碘治疗的目的是降低复发率和相关的死亡风险。目前很多研究证实，接受碘131治疗以后的病人，尤其是远处转移的病人，只要病灶摄碘，这些人的预后会有明显的改变。总而言之，碘131在甲状腺肿瘤的治疗方面功不可没。

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专家简介

林岩松，北京协和医院核医学科主任医师，教授；CSCO甲状腺癌专业委员会主任委员；中华医学会核医学会及内分泌学会委员；医促会甲状腺疾病专业委员会副主任委员；中华医学会核医学分会治疗学组副组长；北京医学会核医学分会常委治疗学组组长；中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专业委员会主委等。

擅长：甲状腺疾病的放射性核素诊断及治疗、内分泌和代谢性疾病。

出诊时间：周三全天专家门诊，周三晚国际医疗门诊，周四上午特需门诊。