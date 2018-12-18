痛风治疗分阶段 “不疼就不管”危害大

本期节目：走出治疗误区，让痛风不再来

由于痛风有自限性，数小时或数天、数周内可以自行缓解并且发作的间歇期长，有时候一年或者好几年才发生一次。因此，不少年轻人容易忽视痛风的发作，误以为是其他疾病。

如果不引起重视，继续不健康的饮食习惯，不通过科学用药降血尿酸，痛风发作会逐渐频繁，转为每年两三次，进而每月二三次，甚至造成关节畸形，影响日常生活。严重者还可使肾脏受损，出现尿酸性尿路结石、痛风性肾病等。因此不能忽视痛风的治疗。

急性发作期不急着降尿酸

老百姓貌似有经验，一说痛风就想到降尿酸，这个观点其实不对。这是因为如果在痛风急性期服用了降尿酸的药物，血尿酸突然降低会导致已经沉积在关节及其周围组织的不溶性尿酸盐结晶脱落下来，释放成不溶性的针状结晶，增加关节损害，引发急性痛风性关节炎发作，这种情况也叫做转移性关节炎，反而会加重患者的疼痛。

急性发作期要多注意休息、多喝水，最好喝点苏打水，碱化一下尿液，让尿酸尽量的排一排；饮食要控制；发作关节的局部，要轻微地冷敷一下，还可以抹一些消炎、消肿、止痛的药。

痛风急性发作期，要以控制关节症状、如疼痛、红肿等为目的，尽早使用一下抗炎药。非甾体抗炎药可缓解剧痛；糖皮质激素迅速缓解痛风症状；秋水仙碱具有显著的抗炎作用。

总的原则是：痛风关节炎的急性期以消炎、消肿、止痛为主，而不是降尿酸为主。

那什么时候开始降尿酸呢？

在急性期过后，关节红肿热痛都没了，先把消炎止痛药停下来，再根据血尿酸的高低，服用降尿酸的药。要把尿酸先降到我们认为的理想水平，要有相当长的一段时间维持降尿酸的治疗。

血尿酸要求降到300-350?mol/L这个水平，甚至肾脏的尿酸结石就能缓缓通过肾脏排出体外，最大限度地减少痛风关节炎的发作和痛风性结石的发生。

血尿酸维持在此水平，可以慢慢把降尿酸药物减量。比如原来用某一种药，一天一片，可以改成一天半片，再过一段时间，隔天半片等等。长期不发作了，我们认为是完全缓解了，通过CT或超声检查痛风关节，尿酸盐的沉积消失了，可以尝试停药。

在这段时间之内都要贯穿始终的是关节的保护，多喝水。如果能走路了，适当的锻炼，饮食的控制，这些是不管什么时期都要做的。其实还要注意并发症、合并症的处理，比如合并高血压、糖尿病要积极治。（王世瑶整理）

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专家简介：张学武，北京大学人民医院临床免疫中心/风湿免疫研究所教授，主任医师，医学博士，博士研究生导师。中华医学会风湿病学分会全国委员，中华医学会北京市风湿病学分会常委。中国医师协会全国委员及协会骨质疏松学组秘书长，中国医师协会北京市风湿病学分会副理事长。中国康复医学会骨与关节及风湿病学分会全国常委。

擅长：在类风湿关节炎、红斑狼疮、继发性骨质疏松、干燥综合征及痛风关节炎的诊治方面有较深造诣。

出诊时间：周一下午（专家）；周四上午（特需）