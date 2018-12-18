怎么选一个好的运动文胸

女生运动时，胸部晃动会加速乳房韧带损坏，导致下垂。选用合适的运动文胸，可减少“波涛汹涌”。那什么样的才算合适的？

一定要试穿。选购运动文胸一定要试穿，并注意是否达到这些要求：一根手指可在内衣底围自由滑动；肩带允许两跟手指在其中自由滑动；对胸部有支撑性而不是压迫感；前后摆臂，确保胳膊内侧和文胸间无明显摩擦感。

不同运动不同文胸。几乎所有需双脚同时离开地面的运动和高低强度间歇循环运动都属高冲击运动，如有氧搏击、篮球等，需穿高强度运动内衣；健美操、普拉提等中等冲击运动，选择中强度支撑运动内衣；散步、瑜伽、拉伸等低冲击运动选择低强度支撑运动内衣。

肉眼分辨运动内衣类型。最简单的方法是看肩带，是小细绳的，一般为低强度运动内衣。面料柔软、没有胸垫的大多是此种类型。中强度和高强度内衣的肩带都较宽，基本上会采用胸垫。中强度的基本为直接套头设计，背后无调节扣。背后有调节扣的，一般是高强度运动内衣。

保养别忽视。需用冷水和温和的洗衣液洗涤运动文胸，避免用柔顺剂和漂白剂。晾干时，应平铺倒挂或垂直成一条直线悬挂。如果文胸弹性降低到无法恢复原状，就该换新的。