“素食肉”未必更健康

近年来， “素食肉”受到越来越多人的追捧。在他们看来，这种食品拥有肉类的美味，却比肉类更健康，真相果真如此吗？

素食肉是一类以大豆蛋白为主要原料，经过一定的加工工艺，使其拥有一般肉制品所具有的色、香、味和口感等特点的仿肉制品。大家在市场上购买的面筋、素食肉脯以及方便面调料包中的素肉粒等都属于这类产品。大豆蛋白的生产成本约为动物蛋白的10%~20%，因此，“素食肉”市场潜力很大。

与动物性肉制品相比，“素食肉”的优点在于其脂肪含量低，不含胆固醇，更容易被人体吸收利用。然而，“素食肉”毕竟不是真的肉，并不能完全模拟动物肉制品加工过程中特有的诱人香气。为了得到更好的口感和色泽，吸引更多的顾客购买，很多商家可能添加过量的盐、油、色素等。从心理上讲，人们也觉得“素食肉”毕竟不是真肉，多吃无妨，结果也可能造成“三高”。

从本质上来讲，“素食肉”是大豆制品，只不过加工的方式与其他豆制品有所不同，其生产原理和工艺流程上的安全性都经过了食品行业专业人士的科学论证和实验证明。但各食品厂家在实际生产中的应用却有很大的不确定性。购买这类产品时，要多查看产品的配料表、营养成分表等标签内容，通过简单的换算看其盐、油等成分含量是否超标，通过查询相关网址看其是否符合国家检测标准，或者通过观察生产许可号、执行标准号和质量安全标志等来看其是否在国家和地方允许生产的范围内。千万不要因为贪图便宜，追求感官享受就去购买那些来历不明、价格低廉的“素食肉”。