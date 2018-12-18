南瓜子生吃熟炒都可以

黑龙江读者张女士问：听说南瓜子的营养价值很高，想买些当零食吃。可我发现市面上南瓜子的种类很多，应该怎么选？哪种吃法更好，生吃还是熟吃？

中国注册营养师于仁文答：最好选择未剥壳的原味南瓜子，因为外壳可以保护瓜子仁不受外界污染，减缓脂肪氧化，延长保质期。至于南瓜子生食还是熟食，二者皆可。生食时若和花生、核桃一同食用，更利于营养互补。南瓜子的熟食方式有煮制、炒制和烘烤等，既可以当零食吃，也可以用来烹调菜肴或糕点面食。研究表明，南瓜子经炒制后，磷元素流失较多，但其他元素变化较小，不影响矿物质元素的摄入。

要注意的是，南瓜子虽好，但不宜过量食用，每天食用一汤匙为宜。一是其脂肪含量高，容易热量超标；二是胃肠不好、容易胀气的人，食用过多会引起消化不良、腹部闷胀等肠胃不适。有研究表明，南瓜子有一定降血糖的作用。但仍不建议糖尿病患者大量食用，以免摄入过多能量，反而不利于身体健康。