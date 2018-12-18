热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

南瓜子生吃熟炒都可以

2018年12月18日08:56 来源：人民网-生命时报

黑龙江读者张女士问：听说南瓜子的营养价值很高，想买些当零食吃。可我发现市面上南瓜子的种类很多，应该怎么选？哪种吃法更好，生吃还是熟吃？

中国注册营养师于仁文答：最好选择未剥壳的原味南瓜子，因为外壳可以保护瓜子仁不受外界污染，减缓脂肪氧化，延长保质期。至于南瓜子生食还是熟食，二者皆可。生食时若和花生、核桃一同食用，更利于营养互补。南瓜子的熟食方式有煮制、炒制和烘烤等，既可以当零食吃，也可以用来烹调菜肴或糕点面食。研究表明，南瓜子经炒制后，磷元素流失较多，但其他元素变化较小，不影响矿物质元素的摄入。

要注意的是，南瓜子虽好，但不宜过量食用，每天食用一汤匙为宜。一是其脂肪含量高，容易热量超标；二是胃肠不好、容易胀气的人，食用过多会引起消化不良、腹部闷胀等肠胃不适。有研究表明，南瓜子有一定降血糖的作用。但仍不建议糖尿病患者大量食用，以免摄入过多能量，反而不利于身体健康。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn