拍痧，小心拍出一身病

近年，随着人们保健意识不断提高，各种中医疗法被引入日常生活，一种看似与中医拔罐、刮痧类似的手法——拍痧，开始被热捧，但这种治疗方法靠谱吗？

拍痧指通过拍打身上某个或多个部位，达到缓解病痛、强身健体效果的一种疗法。不过，在中医上千年的传承过程中不曾有过拍痧疗法，它是最近几年才出现的。拍痧之所以流行，是因为很多人宣称可以“排毒”。事实上，拍痧产生的红斑，是由于强烈拍打对皮肤毛细血管产生破坏出血造成的，并不是所谓的“毒素”。而且，拍打后的皮下出血会加重心脏负担，加上拍打力度和位置不对，可能损伤皮肤、骨骼以及内脏。

不少人觉得，拍痧也能达到和刮痧同样的出痧效果，而且操作简便，是不是可以用拍痧替代刮痧？其实，二者并不相同。刮痧才是传承千年正统的中医非药物疗法，以中医经络理论为指导，特定刮痧器具为介质，通过相应手法在皮肤表面沿特定方向、线路进行刮动、摩擦，使皮肤局部出现暗红色出血点等出痧变化，以达到疏通经络、治疗疾病的作用。拍痧则没有中医理论作为基础，胡乱拍打可能招来一身病，建议不要轻易尝试。

需要提醒，刮痧也不能经常做。过多、过于频繁地刮痧会损伤阳气，人反而会越来越虚弱。一般，以保健为目的的刮痧一周一次即可，每次以25~30分钟为宜，身体虚弱的人应在这个基础上做减法。另外，出痧多少、颜色深浅、消退快慢与人的体质、病情有关，一味地追求出痧而进行的操作，不能算是真正的刮痧。