几个小方法去除老人味

受访专家：中国人民解放军火箭军特色医学中心内分泌风湿科主任 李全民

不少人年纪大了，身上会有特殊的气味，通常被称为“老人味”。中国人民解放军火箭军特色医学中心内分泌风湿科主任李全民介绍，随着年龄增长，人体新陈代谢变慢，皮肤表层易沉积大量死皮，如果不及时清理，时间久了会产生奇怪的气味。经常吃肉类、油炸食物和加工食品，以及睡眠、运动不足等，也会造成皮脂腺和脂肪分泌增加，血管中堆积胆固醇，从而身体出现异味。还有一些老年女性患有尿失禁、老年性阴道炎，男性存在前列腺增生、小便淋漓不尽，裤上沾有尿渍，也会产生异味。

研究表明，老人味多由自身体质决定，但体表微生物群，如细菌、真菌等也会分解产生气味。患某些疾病时，皮肤、呼吸道、胃肠道等同样产生特殊气味。有些老人疏于打扫房间、清洗衣物，也会让身上带有不雅气味。下面给老年朋友介绍几种实用的去味方法。

吃些坚果。多摄取核桃、榛子、花生等坚果类食物，不仅能抗氧化，修复皮肤组织，还能避免老人味的产生。

饮食清淡。少吃油炸食品，多吃苹果、橘子、青菜、西红柿等蔬果，摄取具有抗氧化作用的维生素C和E，去除体内异味。

规律洗澡。寒冬季节，有些老人觉得洗完澡皮肤太干，就长期不洗澡，这样“老人味”会更重。建议每周至少洗1次澡，然后涂抹润肤露，缓解皮肤干燥，增加温馨香味。

清洁口腔。老人牙周病较多，牙齿间缝隙偏大，食物碎屑易残留其中，形成口臭。因此，每餐后最好用盐水漱口或刷牙，戴假牙的老人餐后最好摘下刷洗。

热水泡脚。每天睡前坚持用热水泡脚，水温40度左右，时长10~15分钟为宜，可减少皮肤上的细菌。泡脚后要把脚彻底擦干再上床，因为微生物“喜爱”脚趾间的潮湿环境。

记得开窗。老人新陈代谢缓慢，排泄物气味也重，如果冲厕所不彻底，气味会停留在居室。记得开窗换气很重要，尤其是早上起床后。但是，重雾霾天不要开窗。

勤洗衣被。经常清洗晾晒床单、被褥、枕巾、衣物等，能清除沾染上的身体异味。贴身内衣裤最好每天换洗，秋衣秋裤和保暖内衣3天就要洗一洗。用温和的洗衣液，不要用洗衣粉。

多换鞋子。穿透气性好的鞋子，让双脚干燥。穿几天后要换鞋，换下来的鞋子要刷洗或者放在通风处吹一段时间。另外，袜子要选棉或羊毛的，不要用人工合成纤维的。(特约记者 莫 鹏)