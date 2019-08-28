老人身上有异味儿 这样可去除

人老了，身上常会散发出一股特殊的气味，让人不愿意靠近。其实，这是老人的常态，外国人将这种味道称之为“加龄臭”，我们则称之为“老人味”。

那么，这种特殊的气味是如何产生的呢？火箭军特色医学中心内分泌科主任医师李全民介绍说，随着年龄的增长，人体新陈代谢会变得缓慢，皮肤表层容易沉积大量的死皮。如果不及时清理，让它们堆积在身体上，时间久了就会产生一种奇怪的气味。经常吃肉类、油炸食物和加工食品，以及睡眠不足、运动不足等，都会造成皮脂腺分泌增加，导致身体出现一种臭味。还有很多老年女性会存在尿失禁、老年性阴道炎；老年男性也易患前列腺增生、小便淋漓不尽，裤上会沾有尿渍，这些来自下体的异味，往往也是老人味的重要组成部分。

但是有时整理老人的衣物，甚至使用的碗筷、寝具时，也会闻到一股气味，这又是从而而来呢？李全民教授说，当老人患有某些疾病时，身体可能会通过皮肤、呼吸道、胃肠道发出特殊的气味。例如，糖尿病酮症酸中毒、肾病晚期、肝功能受损等，都或多或少会产生一种难闻的气味。另外，人老后皮肤抵抗力降低，更容易感染，可能出现皮炎、湿疹、溃疡、毒疮等皮肤病，从而散发异味。

“老人味”并不可怕，在日常生活中多留心，下列小技巧对去除奇怪的味道有一定的帮助。

1．坚果去味。多吃坚果类食物（核桃、榛子、花生），除了能抗氧化之外，还能修复皮肤组织，对减轻“老人味”有帮助。

2．饮食去味。老人应清淡饮食，少吃鱼肉和油炸食品，多吃水果蔬菜（苹果、橘子、青菜、西红柿等），因为从蔬果中能摄取到含抗氧化作用的维生素C和维生素E，能去除体味。

3．洗澡去味。秋冬季节，老人觉得洗完澡后皮肤太干，洗澡次数很少，这样“老人味”会更浓。老人至少每周洗2次澡，洗澡时用些磨砂膏或食盐轻轻按摩皮肤，帮助去除死皮。洗完澡，要涂抹乳液滋润皮肤。老人贴身衣裤上很容易沉积死皮，洗澡后一定要换洗。

4．洁牙去味。老人牙周病较多，牙齿间隙增大，食物碎屑容易残留其中，而形成口臭，每餐后要用盐水漱口或刷牙，戴假牙的老人每餐后要摘下刷洗。

5．泡脚去味。每天睡觉前坚持用盆浴泡脚，水温在40度左右，时间10分钟~15分钟为宜，这样可以减少皮肤上的细菌。洗澡后要把脚彻底擦干再上床，因为微生物喜爱脚趾间的潮湿环境。

6．开窗去味。老人新陈代谢缓慢，容易大便干燥，排泄物气味也重。如果冲厕所不彻底，气味就会散发到居室。每天应开窗通风，最好是在早上起床后。

7．洗衣去味。家属应帮助老人经常清洗晾晒床单、被褥、枕巾、衣物等。尤其是贴身的内衣内裤，要经常清洗。秋衣秋裤和保暖内衣也最好每3天清洗一次。

8．鞋袜去味。老人要穿透气的鞋子，天然材料能让双脚保持通气和干燥。最好几双鞋子轮换穿，让其有足够的时间风干。袜子最好选棉和羊毛的，而且要坚持每天换洗。（作者莫鹏）