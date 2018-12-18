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外套除味小妙招

2018年12月18日08:38 来源：人民网-生命时报

入冬后，毛衣、大衣、西服等纷纷亮相，带来温暖的同时，也有易长霉菌、沾染异味等问题。虽然清洗可以解决，但很多外套需要干洗，一是费力费钱，二也容易起毛、变形。日本生活网站“活力门”刊文介绍了几个外套除味小妙招，可供参考。

阴干。把西服等放在通风良好的地方挂上数日，可去除沾染的异味，但要注意防止暴晒，以免损伤面料纤维，导致衣服表面起毛、走形。

吹干。吹干原理同阴干，在没有足够空间挂衣服的情况下，可利用电吹风除味，但注意距离不要过近，20厘米以上距离为宜，以防烫伤面料。

烘干机。专业的衣服烘干机除了吹风，还有喷雾功能，除味效果更好。用清水把衣服表面喷湿，再放网兜里滤水数分钟，然后用烘干机烘干即可去味。由于衣服是表面喷湿，浸水不多，烘干也仅需片刻，效率高。

蒸汽熨斗。如果家里有蒸汽熨斗，也可以用来给衣服去味，按说明书使用即可（注意某些衣服的质地不适用），使用后再阴干除湿。

浴室换气扇。利用浴室换气扇也可以给衣服去味。洗完澡后，室内满是水蒸气，把衣服挂在浴室里，换气扇打开，门关上，过一晚上味道即可去掉。▲ （姚力杰）

(责编：李轶群、杨迪)


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