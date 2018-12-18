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洗洁精不是必需品

面粉、小苏打、牙膏都可替代

东南大学附属中大医院临床营养科主管营养师 夏朋滨

2018年12月18日08:36 来源：人民网-生命时报

洗洁精是很多家庭的厨房必备品，清洁油污效果很好。但洗洁精毕竟是化学合成品，如果残留在餐具上，对人体还是有一定影响的。其实，生活中有很多物品可以替代洗洁精。

面粉。平时常用的面粉、淀粉都是天然清洁剂，不仅成本低，而且对身体健康没有影响。在洗刷厨房餐具时，可以在水中加入少量面粉或淀粉，借助其吸附油渍功能，餐具洗得更干净。

小苏打。将温水和小苏打混合，并浸入海绵擦洗餐具，最后用大量清水冲洗。小苏打特别适用于清洁锅盖或油烟机上的顽固油污，省时省力。相同的“配方”，还可以用来清洁烤箱、微波炉等。

牙膏。牙膏中含有摩擦剂，可通过摩擦清洁污渍，尤其对玻璃杯、白陶瓷杯内壁上泛黄的茶垢、咖啡垢等效果显著。将牙膏挤在湿抹布上，轻轻擦洗杯具内壁，即可轻松擦除。如果需要擦除污渍较大面积的地方，如瓷砖等，可用牙膏加水稀释，用喷壶喷洒后再擦。

如果使用洗洁精，有两点注意事项：第一，使用长流水冲洗餐具，避免使用盆水，否则无法彻底清洗掉餐具上残留的洗洁精。第二，使用温水冲洗。冷水容易让被洗洁精分解的油渍重新附着在餐具上，不易洗净，因此温水洗涤更彻底。

(责编：李轶群、杨迪)


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