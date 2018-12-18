居住环境关乎人的寿命

人们知道基因会影响健康，所以要做足够的运动，吃健康的食物。但美国国立卫生研究院提醒，我们居住的环境中能看到多少棵树、需要走多远去获得新鲜食物等因素，也会影响健康。

绿地面积影响健康

该院所做的研究表明，公园、树林等绿地会对我们的健康有积极影响。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院流行病专家弗朗辛·拉丹博士分析了一项大型国家科研数据，以了解绿色空间如何影响人们的生活。结果发现，居住在绿地附近的人8年内死亡的可能性很小，原因是多方面的。

一是植物是绿地能发挥正面效果的一大原因，它们将污染物从空气中吸走，并为邻近区域降温；二是绿色空间创造了人与人建立社交联系的地方。研究表明，强大的社会关系与长寿有关；三是长时间亲近大自然可以改善情绪、减少焦虑、增强自尊，住在绿地的人心理更健康、压力小，从而减少患心脏病、糖尿病和其他疾病的风险。

研究人员选取了城市中一片空地种植草木，该城市其他空地保持不变。居住在绿地附近的人们表示，他们沮丧的情绪有所下降，自我感觉更良好；拥有绿地的贫穷地区，犯罪也有所下降。

与之相反，居住在繁忙道路附近会影响健康。拉丹博士分析一组使用体外受精怀孕的女性数据发现，居住在距离主干道超过400米的女性，比距离主要道路百米之内的女性生育率更高。还有研究发现，噪音会导致压力或打断睡眠，增加患心脏病和抑郁症的风险；居住在繁忙道路附近的人们也会呼吸更多污染的空气，增加了患肺癌、心脏病和其他疾病的风险。

步行道会改变一个社区

你所在的社区会影响你运动的积极性。城市和郊区的人经常步行到咖啡馆、学校或单位。农村地区的人更有可能开车到这些地方。这可能是生活在农村地区的人比生活在城市地区的人更容易肥胖的部分原因。

“人的身体理应时常动起来，动的越多身体机能越好。”华盛顿大学圣路易斯分校公共卫生专家罗斯布朗森博士说。不运动的人易超重或肥胖，患有糖尿病、高血压和许多其他健康问题的风险更高。

布朗森说，他曾参与过美国国立卫生研究院资助的项目，鼓励农村地区的人们多运动，可以通过建设、推广步行道来实现。如果你想更多的锻炼，就要弄清楚你喜欢并愿意坚持什么样的身体活动，比如你对步行感兴趣，但所住社区没有步行的空地，就可以和志同道合的人建立一个联盟，主动实现改变。社区也可以改变，例如在操场周围建造步行道，以便孩子们在玩耍的同时，父母可以步行锻炼。

开办农贸市场

有些社区很难获取到健康食品，美国农业部将这些没有提供全面食品服务的超市称为“食品沙漠”。城市和农村地区都可能出现这一问题，一些杂货店甚至会因此售卖营养价值低的廉价小吃。

约翰·霍普金斯大学医学院肾病专家德德拉·克鲁斯博士表示，患有慢性疾病的人经常会从医生处获得有关吃什么的具体指示，如高血压患者经常被告知遵循DASH（终止高血压膳食）饮食，强调水果、蔬菜和全谷物的摄入。但居住的社区附近很难获得这样的食物，那么吃这样的饮食就会变得很困难。

农贸市场是将水果和蔬菜带到缺乏全品类超市社区的极好方式。如果你想在社区建立农贸市场，可以找到意愿相同的人，从社区组织或当地政府获得帮助。克鲁斯表示，农贸市场同时也会给人们提供一个步行锻炼和交流沟通的机会。

当然，凭一己之力改变一个社区很难，但如果你和邻居们聚在一起，联系当地政府、企业和学校，建议他们创造更多步行道、人行道和自行车道，与超市老板建议提供更健康的食物，健康的社区就可能实现。美国国家卫生研究院卫生专家兼研究员阿德尔拉达·罗萨里奥博士说：“如果居民都能认识到一个社区与他们的健康是紧密相关的，就会有更多人支持社区建设，并从中获益。”（庞嘉洁 编译）