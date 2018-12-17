探索行业融合发展，首期协和医学院“医媒训练营”圆满结束

12月15日，由北京协和医学院主办、美国中华医学基金会（CMB）支持的公益项目“追光计划——医媒训练营”在北京正式开营。为期两天的培训过程中，来自医疗与媒体两个行业的专家近40人汇聚一堂，对行业融合发展进行了深入的探讨。开营仪式上，北京协和医学院继续教育学院院长王海涛表示希望大家在两天的学习交流过程中，能够放下生活中的压力与烦恼、忘掉跨行业的陌生感，从这里带走思考，并对工作和身边的朋友带去积极影响。

北京协和医学院继续教育学院院长王海涛

王海涛认为，健康知识普及和疾病预防比单纯的疾病治疗更重要。他希望医生朋友们能够走出医院，走到社会，走出专业，走到行业，让专业医学知识能够传播出去；也希望媒体行业的朋友们能够给传统、严谨的医疗行业带来革新与变化，使健康知识的普及和推广更为专业、高效。

此次医媒训练营被命名为“追光计划”，就是希望医疗和媒体行业的每个人都能够追求光明，寻找真相，携手为医疗健康传播事业的发展献计献策。

参加“医媒训练营”的营员被分为五组，以小组形式上课、讨论、完成作业。跨行业的交流、学习、互动，成为活动的一大亮点，为营员们带来思想上的碰撞，引发他们对医媒行业融合和发展的思考与建议。

在第一天的学习中，中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科主任医师、教授田艳涛，中国经济网副总编聂道先，北京中医药大学法律系医药卫生法学副教授邓勇，资深医疗媒体人、TopMD平台创始人子琳等分别从医生科普经验、医生品牌塑造与舆情应对、医生集团模式分析与法律风险防控、健康传播自媒体的品牌打造等多个方面为大家带来了精彩的课程。营员和讲师们就课程主题展开积极互动，对新媒体时代医疗健康的传播有了进一步的认知和感悟。

中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科主任医师、教授田艳涛

当晚举办的“协和之夜”活动还为大家带来境外深度游赏析和高端红酒品鉴会。举办“协和之夜”的目的也是让来自医疗和媒体两个行业的营员们能在高强度的工作生活之余，懂得享受高品质生活。大家也确实在笑谈与交流中扫除了一天的疲倦，沉浸在轻松、愉悦的氛围中。

第二天的课程分别由中国记协原书记处书记、原人民日报社华东分社副总编顾勇华老师，中国医学科学院阜外医院副主任医师、副教授杨进刚主讲。顾老师为大家分享了多个健康传播中的舆情回应与形象塑造的案例，杨副教授则从健康传播视野来看待医媒融合产业的定位和发展。两位讲师的经典案例解析和工作经验的分享使营员们意犹未尽，在计划的时间结束后，迫切地请求老师再“拖堂”一会，希望听到更多内容。

中国记协原书记处书记、原人民日报社华东分社副总编顾勇华

下午，营员们一同赴今日头条总部参观学习。今日头条健康频道的工作人员和几位头条号健康领域的“大V”分别为大家分享新媒体健康传播的经验。随后大家在现场举办了结营仪式，并给参与此次活动的营员们颁发了结业证书，为首期“追光计划——医媒训练营”画上圆满句号。

此次活动由北京协和医学院培训中心承办，旨在打造中国最具品质的医媒交流平台。“医媒训练营”依托中国行业报协会官方微信“传媒茶话会”的媒体资源及北京协和医学院的雄厚师资力量，为两个行业的从业人员打造开放互补、务实求真的学习交流机制。据悉，“医媒训练营”将在未来继续举办，期待更多医疗与媒体行业的朋友们踊跃参加。