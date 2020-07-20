北京协和医院“线上诊疗”增至19专科

7月16日起，全国患者可通过北京协和医院App“线上诊疗”功能预约19个专科、220余位协和医生的复诊号，在线问诊近百个常见病、慢性病，向专家咨询疑难重症诊治方案。协和自5月底开通“线上诊疗”服务以来，已累计为近1000名患者进行了线上诊疗。无论是在疫情防控下减少人员聚集，还是平战结合为患者提供更方便、更有温度的服务，北京协和医院走在了全国的前列。

做远距离复诊患者的“掌上医生”

互联网诊疗是打破医疗资源时空限制、实现医疗资源利用最大化的有力手段。通过一部连接网络的智能手机、一个App程序就能在线预约，对于外地诊断明确的复诊患者来说尤其方便。一位协和老患者在微信公众号留言：“外地人不方便，去北京看个病太难了，这下好了，从网上就可以看。一定要推广起来。”

刚做完甲状腺手术的王大爷每次都要从东北六环外倒五趟车来协和复查，得知“线上诊疗”功能开通后，王大爷立即预约了基本外科花苏榕医生的号。7月6日上午，王大爷提前把在家附近医院事先做好的复查检验结果上传到了系统里。下午2点，他准时在视频里看到了花医生。花医生一边亲切地打招呼，一边查看王大爷的检验结果，发现很多指标不合格，随即通过信息系统调阅了他在本院的历史病历。一番详细问诊后，花医生为他调整了用药剂量，并建议他补做一些检查检验项目。王大爷不停地说：“这个看病方式太方便了，我不用总去医院‘扎堆儿’了，谢谢大夫，谢谢协和医院！”

心内科程中伟副教授是首批上线出诊的医生，在这种新模式下已工作两个月，不久前他刚刚“在线”为一个年轻生命及时“排雷”。今年30岁的小李是一位糖尿病合并高血压的外地患者，一直不定期在协和复查。最近一段时间他的血压波动非常大，夜间收缩压有时能达到180mmHg。来院不便的他预约了程医生的线上诊疗，并提前将在当地医院做的相应检查上传到系统中。程中伟副教授仔细问诊并查看检查结果后发现，该患者肌钙蛋白略高，担心有急性心血管事件的发生风险，建议他做一个冠脉造影，并抓紧时间来院复查。两天后的造影结果确诊小李患上了冠心病。

做行动不便患者的“家庭医生”

线上诊疗不仅是疫情防控的权宜之计，更为外科术后患者、老年患者及孕妇等行动不便患者带来了便利。“协和版‘家庭医生’啊，以前想都不敢想！这是广大患者的福音！”一位患友感慨道。

上午10点，神经科乔雷副教授迎来了她上午的第5位患者刘老伯——一位患帕金森病近十年的70岁老人。“对于老年人来说，其他药物没有这个药对帕金森症状改善更直接，老人使用的还是一个比较安全的剂量。通过患者自行监测血压，如果用药对血压影响不大就可以继续用这个药。”乔雷医生的患者大多都是刘老伯这样患有帕金森病需长期服药并定期复查的老年患者，在家属帮助下，他们可以通过线上诊疗与医生远程交流病情，医生也可以通过视频方式对患者一些症状进行初步的评估，免去了路途颠簸。乔雷说，有的患者可能要询问半小时才能确定他们的情况，虽然很耗时但患者普遍都对这种形式很满意，线上诊疗作为一种新的诊疗模式，需要医患双方共同努力，相信今后一定会越来越完善。

怀孕30周的李女士患有1型糖尿病，一直在内分泌科平凡副教授门诊进行孕期糖尿病管理。7月8日一早原本预约了第二周线下门诊的李女士，因血糖控制不理想，她提前预约了线上诊疗并上传了近期食谱，坐在沙发上焦急等待医生远程接诊,不久视频电话打来了。医生为李女士核定了营养食谱，调整了胰岛素和二甲双胍剂量，并开具了尿常规检查单。平凡副教授说：“患有妊娠糖尿病的患者，除了血糖控制外，专业的血糖管理咨询对于缓解她们的焦虑情绪也非常重要，尤其疫情之下，孕妈妈在家就能和医生一对一交流，及时调整饮食和用药，线上诊疗对于这部分患者帮助非常大。”

正如一位网友在协和微信公众号留言：“看到这样快的速度解决当下复工、复产难的问题，解决患者就医难的状况，感慨协和医院IT工作者的敬业精神！赞叹院领导的开拓、进取的发展理念！我的协和、我的爱！”为患者提供高质量、有温度的服务是协和人永恒的价值追求。北京协和医院不断使协和标准在线上诊疗领域扎实落地，确保诊疗安全的同时不断提升服务水平,未来将尽快实现“点对点”药品配送服务，真正打通患者求医问药的“最后一公里”。

互联网诊疗在均衡配置医疗资源、应对人口老龄化、慢性病管理等方面正在发挥着积极作用。作为全国公立医院的排头兵，北京协和医院开通线上诊疗、实现医疗资源共享，具有强大的示范作用。当前疫情防控已进入常态化阶段，协和将继续完善平战结合的医疗卫生服务体系，高擎“互联网+医疗健康”的旗帜，为早日实现全民病有所医作出更多有益实践。

（北京协和医院 王璐、陈明雁）