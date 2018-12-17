潞河医院多措并举打破“看病难”问题 提升患者就医满意度

从“能看病”到“好看病”，从“看上病”到“看好病”，这就是患者看病需求的新变化。近年来，如何改善我国医疗服务质量一直是党和政府高度重视的问题。2018年1月4日，《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》发布，提出了2018—2020年，进一步巩固改善医疗服务的有效举措，将其落实为医院工作制度，并且不断深化。近日，首都医科大学附属北京潞河医院（以下简称“潞河医院”）院长纪智礼做客人民网，就“推进学科改革，提升群众的就医满意度”这一话题与广大网友进行了在线交流。

首都医科大学附属北京潞河医院院长纪智礼

以患者为中心，成立以症状为主的中心

现在不少医院的规模越来越大，门诊科室也越分越细，患者到医院就医时，很多时候都不知该挂哪个科室的号，向导医台咨询，有时也得到了不同的回答。纪智礼表示，“看病难”的问题，并不是选择医院困难，而是在医院里选择科室困难。治疗一个腹痛的患者，其实涵盖了很多学科，而这些患者却不了解。

那么，潞河医院为了缓解“看病难”这一问题，又有哪些创新举措呢？纪智礼介绍到，潞河医院通过器官系统的学科改革后，按照身体的几个系统成立了腹痛中心等多个症状中心。以在急诊设立的腹痛中心为例，腹痛患者在挂了急诊号后，进入腹痛中心就诊即可，届时会有来自内科、普外科、妇科等科室的医生组成的团队给腹痛患者作出快速诊断。值得注意的是，在此过程中，患者无需反复去相关科室挂号，所有诊断均在该中心内完成，让患者少跑路的同时，也节省了医疗费用。

治疗链条无缝衔接，推广多学科诊疗模式

在访谈现场，纪智礼介绍到，多学科协作，最早这个词出现在国外叫“MDT”，在国外这种改革一般是围绕病，比如说在肿瘤医院治疗某种肿瘤，可能需要内科、外科、放疗科和影像科等科室的医生组成一个团队进行治疗。

纪智礼说，潞河医院的器官系统学科改革，完全打破了内外科的界限，组建诊疗中心，实际上按人体的系统，人体的器官，在门诊布局和病房布局上完全统一，而且医生在一个诊室出诊。

访谈中，纪智礼以糖尿病足治疗为例，介绍了建立内分泌代谢中心的成效。他说，在内分泌代谢中心，外科医生干预末梢血管的问题，内科医生调血糖，现在糖尿病足的截肢率呈下降态势。

营造家一般的就医环境，优化就诊流程

访谈中，纪智礼强调，提高患者就医满意度，除了要给患者优质的医疗服务，还需要给患者提供舒服的环境，让患者进入医院就诊，就如在自己家一般方便。那么，为了让患者就医更方便，潞河医院在优化流程方面又有哪些亮点呢？纪智礼总结为以下两点：

一、门诊楼布局以及设施规划，注重细节。潞河医院打造庭院式的医院，座位设计、轮椅放置点以及墙壁和扶手设计等，均以患者的舒适度为前提。以CT核磁检查室为例，在该检查室内有情景设计，情景包括蓝天和草原，有效地缓解了患者的紧张。

二、在慢病管理上，进行岛式诊疗。每个诊疗中心都是一个“诊疗岛”。患者只要挂号进入“诊疗岛”，就不必再跑来跑去找医生。比如在内分泌代谢中心里，患者进岛后，从内分泌科会诊、检验、并发症筛查以及取药取药等一系列流程，均可在岛内完成。值得注意的是，潞河医院还设有共同照护门诊，告知患者相关用药知识。

访谈中，纪智礼强调，“潞河医院从建院到现在一共有140年，它传下来的是仁爱。”（蔡熊更）