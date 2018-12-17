认知训练，提升大脑活力

随着年龄增长，一些老人的大脑似乎没有从前灵活。那么，来点认知训练，或许可帮助大脑提升活力。

美国印第安纳大学医学院副教授克拉克发表在《阿尔茨海默病和痴呆症的转化研究与临床干预》的研究显示，进行认知训练的老人10年后患上老年痴呆症的风险降低了29%。

认知训练涉及广泛，被神经心理学家、言语治疗师、职业治疗师、心理学家、精神病学家和其他临床康复医学专家所使用，它有助于改善患者在脑损伤或其他神经障碍（如中风）后的功能。老人进行认知训练，可提高记忆力、注意力、知觉、推理、计划和学习能力。认知训练任务可在电脑上进行，在某些情况下，也可以用纸和铅笔进行。

认知训练具体怎么做？举例来说，在一项训练中，8只鸟的图像出现在屏幕上，背景是蓝色，就像天空一样。其中一只鸟的翅膀比其他鸟的翅膀颜色更深，这只鸟的图像闪烁着并消失，受训者被要求辨认出深色翅膀的鸟出现的区域。随着游戏深入，图像闪烁和消失的速度越来越快。计算机程序为每一项任务提供了大量反馈，记录受训者的起始分数和跟踪分析他们在接受培训后的改进提高状况。

克拉克认为，采用一系列健康生活习惯（如经常锻炼、控制“三高”）和接受认知训练对延缓大脑衰老很有帮助，也为任何可能出现的脑部病理改变提供了更好的认知储备。▲（蔡利超 编译）