秋冬燥气盛最易伤肺。肺外主皮毛、内司呼吸、下合大肠，皮肤干燥、干咳痰黏、肠燥便秘等时令不适，多与秋燥伤肺有关。推荐一款秋冬养肺的茶饮：取松子仁15克、南杏仁15克、冰糖适量，把松子仁与南杏仁用搅拌机研磨，加入适量沸水煮3分钟，最后加入冰糖至溶化即可。

南杏仁即甜杏仁，味道微甜，口感细腻，香气浓郁，富含蛋白质、微量元素、维生素E，以及对心脏有益的不饱和脂肪酸，具有润肺、止咳、滑肠等功效。松子，《随息居饮食谱》载“甘平，润燥，补气充饥，养液息风，耐饥温胃，通肠辟浊，下气香身，最益老人”，有“果中仙品”的美誉，是老人养肺润燥的首选。二物合用，可成一道温润养肺的茶饮，能改善皮肤干燥与瘙痒、肠燥便秘、咳嗽痰黏、面容憔悴等不适，适合老年人、爱美女士及大众秋冬保健食用。

需注意的是，便溏、易腹泻者不宜服用此茶；血糖高者应去冰糖。▲