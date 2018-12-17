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早起两小时，身体变化大

2018年12月17日09:05 来源：人民网-生命时报

一日之计在于晨，早睡早起有益健康。但手机、电脑等诱惑使越来越多人成了“夜猫子”。美国“MSN生活网”最新载文，总结出了坚持早起会给身体带来的几大神奇变化。

夜晚更悠闲。当“夜猫子”睡眼惺忪时，早起者可能已经完成了晨跑、做早餐、整理房间等一堆必要的琐事，更加轻松地投入工作和生活。晚上自然不会为一些小事情闹心，身心更自在。

睡得更早。早起并不减少睡眠时间，而是科学调整作息。只需坚持几天，身体就会适应新的作息模式。

效率更高。统计学研究发现，大部分人的“黄金时段”在早起时间。研究发现，早起者精力更旺盛，醒得更快，头脑更清醒，可快速投入注意力较高的活动。因此，不妨早起1~2个小时，坚持几天，也许就会找到自己的“黄金时段”。

更少迟到。起床太晚易导致手忙脚乱、丢三落四、上班迟到等问题。早起后，有充足时间开始新一天的生活，即使出错，也有足够的回旋余地。

饮食更健康。早上时间太紧，就会胡乱抓点东西当早餐，或干脆不吃。这种不健康饮食习惯会导致多种健康问题。早起后，有更多时间精心准备健康早餐，帮助全天饮食更健康。

身体锻炼更多。下班后，大部分人会感到筋疲力尽，极易放弃锻炼。

早起后，有更多时间晨练，让人感觉神清气爽，增强全天的成就感。

更快乐，不抑郁。加拿大多伦多大学一项研究发现，早起有助于提升情绪。晨光可赶走导致人们昏昏欲睡的褪黑激素，令人心情更加舒畅。另外，早起者更可能会早早制订计划应对各种挑战，行动更加果敢。此外，早起早睡也会保证充足睡眠，而睡眠不足也是抑郁的一大风险因素。（徐艺珊）

(责编：李轶群、杨迪)


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