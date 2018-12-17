受访专家：南京市中医院失眠门诊主任医师、脑病科副主任 王敬卿

失眠多梦、入睡困难、频繁起夜……这些睡眠问题除了与心理有关，还有可能是脏腑功能失调所致。调理好脏腑功能，不少睡眠问题往往会迎刃而解。

南京市中医院失眠门诊主任医师王敬卿告诉《生命时报》记者，睡眠是人体的生理功能之一，中医认为它和五脏都有关系，尤其和心、肝、脾胃和肾的关系最为密切。不同年龄人群的睡眠问题有一定规律和特点，比如青壮年多为心肝火旺、痰热内蕴所致，实证较多；老年人多因肝肾阴虚所致，以虚证为主。临床上，常见的脏腑失调与睡眠的关系一般可分为以下4种，大家可依此进行调理。

肝气不疏失眠多梦。肝主疏泄，具有调节情志的功能。若肝失疏泄，经气不利，就会导致情绪“失控”，出现心情烦闷、焦虑不安、压力大、心思重、抑郁等不适，进而影响睡眠。建议这类人群日常要心胸豁达，秉持乐观积极的态度；心情不好或想要发火时，有意识地做几次深呼吸，以调整心情；每周坚持3次左右、每次半小时的有氧运动；平时宜常用橘皮、百合、合欢花或玫瑰花冲泡代茶饮。

气血亏虚难以入睡。气血虚则血不养心，扰乱心神故夜不能寐。气血亏虚的人很容易出现入睡困难、易醒或多汗等症状，女性还会表现为经期紊乱、经量减少。这类人可吃些阿胶、大枣、酸枣仁、山药等益气补血的食物；平时可用黄芪、党参、白术各10克，冲调代茶饮。气血虚弱的人平时运动不可过量或过于剧烈，微微出汗为宜，以防消耗气血。

脾胃失调睡不安稳。“胃不和则卧不安”，脾胃失调的人，吃下的晚饭不容易消化，一旦出现胃痛、腹胀，就很难睡得好。这类人群如果想提高睡眠质量，首先必须控制饮食，晚餐尽量安排在18点以前，吃七成饱，饭菜宜清淡，少吃豆类、粗粮等易产生胀气的食物及辣椒、大蒜、冷饮等刺激肠胃的食物。建议晚餐可以喝些麦芽粥、山药粥，能起到帮助消化、调理脾胃的作用。

肾功能低下易起夜。夜尿多是肾阳虚的典型表现，也是肾功能异常的一项指标。夜尿多势必会影响睡眠，有些人起夜后很难再睡着，但如果强忍着不起，会对身体造成更大的伤害。王敬卿建议从护肾着手，缓解夜尿多的问题：黑色食物能补肾，平时可以多吃一些黑米、黑豆、黑芝麻、枸杞等；睡前用温水泡脚，如果泡脚水里加些干姜、肉桂或艾叶，补肾阳的效果会更好，同时可以配合涌泉、足三里、肾俞等穴位的按摩。

最后，王敬卿提醒，还有很多睡眠问题是由复合病证所致，比如一个人长期脾胃虚弱，有可能会出现阴血亏虚，调理上要辨证论治，既要益脾健胃又要调心。建议睡眠问题久调不愈的患者最好到正规中医院在医生指导下进行治疗。