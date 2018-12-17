七种天然“止痛剂”：薰衣草薄荷油、常拉伸多热敷

一旦出现疼痛，很多患者会马上使用止痛药。但止痛药不宜长期服用，否则容易导致心肝肾功能受损等严重副作用。有没有不用药，也能止痛的方法呢？英国《每日邮报》近日载文，刊出英国医学专家莎拉·布罗尔博士总结的天然“止痛剂”。

治疗偏头痛：1.闻闻薰衣草。这可显著减轻偏头痛症状，闻薰衣草精油15分钟比使用安慰剂恢复更快。2.抹点薄荷油。研究发现，薄荷油中的薄荷醇可缓解偏头痛。在额头和太阳穴上抹点薄荷油可缓解恶心、呕吐和光敏感等偏头痛症状。3.吃富镁食物。研究发现，一半的偏头痛患者身体缺镁。它对脑细胞产生能量至关重要。因此，应多吃菠菜、红薯和全谷物等富含镁的食物。必要时可在医生指导下服用镁补剂。

治疗肩颈背疼痛：1.拉伸运动。久坐容易导致肩痛、背痛、腰痛，甚至导致腰间盘突出等。拉伸运动有助于缓解肌肉疲劳，促进血液循环，减轻肩部、颈脖和背部疼痛。2.服用姜黄。姜黄是一种治疗关节和腰痛的印度草药。其有效成分姜黄素具有强抗炎抗氧化作用。

治疗痛经：1.热水瓶热敷。保持身体暖和可加速血液循环，放松肌肉，缓解痉挛及骨盆充血，进而缓解痛经症状。可在腹部放置热水瓶或热敷垫，一次数分钟。2.补充鱼油。多项研究发现，吃鱼较少的女性更容易发生痛经，补充欧米伽3鱼油补剂可显著减轻慢性疼痛。▲ （陈 希）