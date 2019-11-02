三款药茶缓解眼睛不适

编者的话：眼睛是人类感官中最重要的器官，大脑中大约有一半的知识和记忆都是通过眼睛获取的，每个人都应保护好它。随着年龄的增长，眼睛和其他器官一样，也会出现睑腺炎、角膜炎、结膜炎、飞蚊症、白内障等问题。在此，推荐三款药茶缓解眼睛不适，读者可对症使用。

蒲公英淡竹叶消麦粒肿

麦粒肿又叫睑腺炎，是一种常见的眼睑腺体及睫毛毛囊的急性化脓性炎症。患者表现为眼睑局部红肿疼痛，有硬结、灼热感，甚至疼痛拒按、眼白发红，或者眼睑肿胀难睁开、口干口渴、小便灼热发黄、大便秘结、舌红苔黄。

患者可常服此药茶：取干蒲公英5克、淡竹叶5克、金银花5克、陈皮3克，将四味药材冲洗干净后，一起放入水杯中，加沸水焖20分钟，放温后饮用，可反复冲泡至无味。还可以用干净的小毛巾浸泡茶水后热敷患处，每次15分钟，每天1~2次。方中，干蒲公英归肝、胃经，可清热解毒、消肿散结、利湿通淋、清肝明目；淡竹叶清热泻火、除烦止渴、利尿通淋；金银花清热解毒、疏散风热；陈皮理气健脾、燥湿化痰。四味合用，有清热泻火、解毒消肿的功效，越早饮用效果越好。

注意患病期间不宜吃煎炸和辛辣的食物。皮肤没有溃破时可以多用热敷，否则就不能热敷，以防感染加重。另外，千万不要用手挤压患处，否则可能造成脓毒扩散，出现危重情况。▲

荆芥穗蔓荆子辅治角膜炎

角膜炎是眼科常见的一种炎症疾病，感染、角膜异物或擦伤、眼部接触污染的药物或水源，或糖尿病、营养不良等慢性消耗性疾病易引起此病。患者患眼会出现畏光、流泪、异物感、眼红，伴有咽痛、鼻塞、流涕、口干、恶寒发热、舌红、苔薄黄等症状。

角膜炎患者可常服用此茶：取荆芥穗10克、蔓荆子5克、薄荷5克、大青叶5克、板蓝根10克，将蔓荆子、大青叶和板蓝根一起放入养生壶或者药煲中，加入冷水浸泡30分钟，开火煎煮20分钟后，放入薄荷和荆芥穗，一起再煎煮10分钟，放温后饮用。《本草纲目》记载荆芥穗可“散风热，清头目，利咽喉，消疮肿，治项强，目中黑花（飞蚊症）”，还可解表散风、透疹、消疮；蔓荆子可治疗外感头痛、昏晕目暗、赤眼多泪、目睛疼痛、齿龈肿痛、湿痹拘挛等症状；薄荷是发汗解热药，可治流行性感冒、头疼、目赤、身热以及咽喉、牙床肿痛等症状；大青叶可清热解毒、凉血消斑；板蓝根具有清热解毒、凉血利咽的功效。几味药共用，可清肝明目、祛风清热。

服用这款药茶可以配合滴眼药水，但若患眼出现视物模糊、视力下降、疼痛难忍等症状，需要立即到医院就诊，以免耽误病情。▲

石斛枸杞缓解飞蚊症

飞蚊症多见于近视眼患者及老年人。患者单眼或双眼眼前有黑影飘动，呈线状、点状、丝状或者团块状，伴有久视疲劳、眼部干涩、头晕耳鸣、腰膝酸软、遗精崩漏、舌淡苔薄等症状。

患者可用下方泡茶：取石斛10克、枸杞10克、丹参10克、山药10克，将四味放入养生壶或锅中，水开后小火慢煮20分钟，代茶饮。方中，石斛具有益胃生津、滋阴清热的功效，常用于热病津伤、口干烦渴、胃阴不足、阴虚火旺、骨蒸劳热、目暗不明、筋骨痿软等症状；枸杞补虚益精、清热明目；丹参具有活血祛瘀、清心除烦、凉血消痈的功效；山药健脾补肺、固肾益精。四味合用，可滋补肝肾、活血明目。

这里提到的飞蚊症，不包括眼底出血引起的玻璃体积血或者葡萄膜炎等眼内炎症引起的玻璃体混浊。另外，石斛质黏，热水冲泡很难溶出有效成分，最好剪开后煎煮至少20分钟。▲