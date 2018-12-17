三七保健热汹涌而来 听听专家怎么说

现在，随着生活水平的逐步提高，人民群众的养生意识也越来越强，一些保健食品也随之成了公众的宠儿，就拿人们耳熟能详的三七粉来说，目前有关三七养生的科普文章铺天盖地，甚至被商家包装成了无所不治的“神药”。其实，三七在最初时主要应用于外伤止血，如今竟然常常出现在预防肿瘤、防癌治癌的广告宣传中，这里无疑有夸张、炒作的商业行为和成分在里面。

那么，对于人们来说，三七到底有什么功效？有没有禁忌症？如何服用才更科学合理？近日在接受记者采访时，黑龙江省大庆油田总医院器械卫材管理中心副主任、副主任药师姚晓颖对这些问题进行了解读；同时她还指出，“是药三分毒”，再好的中草药也有适应症，即便没毒，随意服食对身体也没有任何益处。要结合自己身体的具体情况，按医生和药师的意见开方用药，才会收到养生保健的效果。

三七究竟是个啥

姚晓颖介绍说，三七又名田七、金不换，为五加科植物三七的干燥根。秋季花开前采挖，洗净，分开主根、支根及茎基，干燥。支根习称“筋条”，茎基也称“剪口”。三七性温，味甘、微苦，归肝、胃经，适合于散瘀止血、消肿定痛等，有“止血而不留瘀，化瘀而不伤正”的特点，对人体内外各种出血，无论有无瘀滞均可使用，单服或外用皆有良效。临床中主要用于咯血、吐血、衄血、便血、崩漏、外伤出血及胸腹刺痛、跌扑肿痛等，为外科、伤科的常用药物，号称“金疮要药”，我国著名的“云南白药”中即含有本品。

可以说，三七全身都是宝，除了常用的根，其茎、花、叶也均可入药。《本草新编》一书指出：“三七根，止血之神药也。无论上、中、下之血，凡有外越者，一味独用亦效，加入于补血补气药中则更神；盖此药得补而无沸腾之患，补药得此而有安静之休也。”三七花，性凉，味甘，可清热、平肝、降压，用于急性咽喉炎、头昏、目眩、耳鸣等，可适量开水冲泡当茶饮。三七叶，也有止血消炎的作用。

而从药理学角度分析，三七的化学成分与人参相似，主要含有皂苷类及黄酮类。姚晓颖介绍说，从三七绒根总皂苷中，可分离出多种皂苷元，主要是人参二醇和人参三醇类皂苷, 总皂苷含量高达12% ,单体有9种人参皂苷，其他尚有槲皮素、β类固醇、多肽素和多糖及铝、铁、铷、锶等20种有益于人体的微量元素。因为三七与人参的已知化学成分相似，故二者药理作用亦颇近似。

好药也有适应症

俗话说“是药三分毒”。三七虽是良药，但使用不当，仍有引发不良反应的可能，不是人人都能随意使用的。如同人参，不是谁都可以进补一样。用其药必有其证，方能受益，否则适得其反。

姚晓颖指出，三七有止血不留瘀的特长，对出血兼有瘀滞者尤为适宜。但是以下四类人群不建议应用三七：一是孕妇；二是女性月经过多而无瘀血者，《本草从新》中明确告诫，“能损新血，无瘀者勿用”；三是对人参、西洋参、三七过敏的人；四是少年儿童不宜长期摄取。姚晓颖建议，无论吃三七粉养生，还是用三七治病，都应该在专业医生及临床药师指导下，且不可过量。《中国药典》（2015版）对三七明确注明用量为3~9克，一次1~3克，研末冲服，不能多吃，保健不超3克即可。

长期大剂量滥用三七，易产生多种不良反应，如口唇干燥、热感、情绪不安、失眠等；个别人会有恶心、呕吐和出血倾向等，如痰中带血、鼻衄、齿龈出血、月经增多等；当剂量增大时，可表现为上腹烧灼感，面部口周发麻，继则四肢发麻、头晕；大剂量时，甚至影响人体心脏传导系统，感觉心悸、出汗，乃至心律不齐、房室传导阻滞；而对三七过敏的人，还可呈现皮肤红斑、瘙痒、疱疹等。一旦发生这些问题，必须立即停药。

此外，有部分人在服用三七的同时，辅用其他的活血化瘀中成药，或是西药抗凝药，建议这类人在用药前一定要向医生或专业药师咨询，切勿盲目自行联合用药，以避免毒副反应。

三七真伪咋辨识

姚晓颖提醒，人们如果需要服用三七或三七粉，一定要选择正规的医院或药店购买。

三七属于贵重药材，市场价格很高，所以掺假、掺伪的问题比较多。市面上有用菊科有毒的“土三七”冒充五加科无毒的真三七，“土三七”内含吡咯烷生物碱成分，可造成肝窦和肝小静脉的内皮细胞损伤，导致肝小静脉阻塞，酿成严重的肝损伤。

在购买三七时，如何鉴别真伪？姚晓颖分享了一个顺口溜：“三七铜皮铁骨身，质结体重皮易分，味苦回甜花鼓形。”其中，“铜皮铁骨”指三七药材表面光亮灰黄似铜色，断面棕黑似铁色，形同铜皮包铁骨，而俗称铜皮铁骨；“皮易分”指的是其断面有放射状纹里，皮部与木质部易于分离；“花鼓形”指的是三七外形的瘤状突起。（衣晓峰 李华妍）