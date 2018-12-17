骨质疏松症是中老年人的常见病，它会使老年人在无创伤或者轻中度创伤的情况下，出现骨折。而骨折给老年人的身体健康和生活质量都会造成很大的影响。所以在日常生活中，为了增强骨骼强度，避免出现骨质疏松，有必要发挥中医传统药膳的优点，在日常饮食中合理使用药膳，达到补充营养、强化骨骼的目的。

中医认为，肾主骨生髓，治疗骨质疏松要从补益肾气、填精生髓的方向着手，其中补肾类中药，何首乌、杜仲、补骨脂、熟地、仙灵脾等都有壮骨的作用。另外根据“以脏补脏”的原则，也可以选用猪腰、羊脊骨、羊肾等食物来强肾壮骨，用核桃、甲鱼、猪脊髓、龟肉等来填精补髓。

合理膳食预防骨质疏松

加强钙和维生素D营养

老年人骨密度受峰值骨量和围绝经期骨质丢失速度的影响。峰值骨量越低，骨质丢失越快，骨质疏松症发生的危险越大。因此，40岁以后的重点是减少骨量丢失和防止骨折发生。而维生素D缺乏也会影响体内钙、磷代谢，无法维持血钙浓度稳定。

减少钠盐的摄入

钠盐摄入过多会导致尿钙排泄增加，所以日常饮食中需要少吃钠盐。

蛋白质摄入要适中

膳食中含有过多的蛋白质会促进尿钙排出，但蛋白质含量太低又不利于骨骼形成。因此，适量合理的蛋白质摄入对预防骨质疏松症具有积极的意义。

避免酗酒

酒精会通过损害肝脏等器官抑制钙与维生素D的摄取和代谢，并抑制维生素D的活化。酒精还有直接对抗成骨细胞的作用。所以预防骨质疏松，需要避免长期大量的饮酒。

少喝碳酸饮料

碳酸饮料中的磷酸可能是造成易骨折的原因之一，因为磷酸对钙的新陈代谢和骨质有不利影响。另一方面，喜喝饮料导致牛奶摄取不足，身体缺钙，因而易发生骨折。

均衡营养

各种维生素如维生素A、B、C、D、E、K、叶酸，矿物质如钙、镁、锌、铜、铁、硒、锰、硅、硼、锶等合理全面的膳食有助于骨钙代谢的正平衡。任何营养素的过量使用，都会加重机体组织器官的负担，导致骨钙平衡的破坏。

向大家推荐一款取材简单、营养丰富的药膳，尤其适合老年人食用。

补肾羊肉粥

原料：羊肉50克，补骨脂10克，肉桂2克，粳米30克。

制作方法：补骨脂和肉桂研细粉备用，精细羊肉洗净，剁碎后与粳米同放入砂锅中熬煮，待粥成5成熟时，将补骨脂粉和肉桂粉加入搅匀，继续熬煮至粥熟即可，分早晚两次食用。

功效：补骨脂又名破故纸，辛温，入肾经，具有补肾壮阳、温脾止泻的作用。临床上常用来治疗小便频数、遗尿、腰膝冷痛等症状。肉桂味辛、甘，性热，入肾、脾、膀胱经，具有补肾壮阳、温中散寒的作用。临床上常用来治疗脘腹冷痛，腰膝冷痛，脉微肢冷等症状。羊肉性温味甘，入脾、肾经，具有益气补虚、温中暖下的作用，历来是补阳药膳的常用食材，尤其适合冬季食用。粳米味甘性平，入脾胃经，具有补中益气、健脾和胃的作用。

此四物同用，具有温补肾阳、壮骨强筋的作用，比较适合日常畏寒怕冷、神疲乏力、四肢寒凉、腰膝酸软的老年人群当作日常补养的药膳来食用。如果是阴虚火盛的人群则不适合。需要注意的是，虽然是药膳，尽量还是在中医营养师的指导下，合理搭配每日饮食来达到强化骨骼的目的。（魏帼）