老年人需防“眼底三患”

老年人是“三高”的高发人群，所以发生眼底疾病的机会就多。其中，黄斑变性、糖网和视网膜血管阻塞，被称为“眼底三患”，是老年常发的眼底疾病。

“眼底三患”个个都是夺人视力的“杀手”。其中黄斑变性堪称第一杀手，其次是糖网、视网膜血管阻塞。黄斑对于视力的重要性，一言以蔽之，“视力诚可贵，黄斑价更高”。这个在眼底视网膜中央只有约2毫米的“小点”，居于影响视力最敏感的部位。不管什么原因引起的黄斑变性，危害都很大，带来视力损害，导致失明。最初病人的黄斑区会出现色素的紊乱，接下来会出现黄斑区出血，再重些黄斑水肿，会使黄斑区形成疤痕，最严重的损害是引起中心视力急剧下降。黄斑病变只要达到中心视力下降的地步，再想逆转几乎不可能，就是说难以回到正常视力。因为黄斑是生在视网膜上的，视网膜发生损害后，不能再生，所以黄斑变性的视力损害很难治愈。

糖网就是糖尿病眼底病变，据统计我国每十个糖尿病人中就有三人罹患，可谓致盲“如麻”。眼底病中的视网膜血管阻塞来得最快，又叫眼中风。一般发病后90分钟内是黄金急救时间，错过了这个抢救时间，视力就可能无法挽回。眼中风时，眼睛的动脉或静脉血管发生了阻塞性病变，这时供应眼睛营养代谢的血管，主要是视网膜中央动脉血流不畅，甚至停止，当这些血管阻塞后，就会发生阻塞性眼底病，因为这种眼病的发生原理和脑血管阻塞差不多。眼中风是中老年人导致突然失明的急症之一，是眼底病中的急症。

那么，如何及时发现“眼底三患”？下面这些症状都是患上眼底病的绝对警告，必须提高警惕。

1.忽然感觉视力模糊，有黑影遮挡视线，又属于短时间突然发病，并且有高血压动脉硬化病史。

2.五十岁以上的人，眼前突然出现黑蒙。

3.短时间内视力下降得很快。

4.看东西变形，如看框子框歪，看马路线条变形，或是视野缩小、有暗影，对色彩敏感度下降，看书看报有困难。

5.感觉眼前有黑的漂浮物、小蝌蚪，或有蜘蛛网。

6.发现视力下降，但不管怎样用眼镜来矫正，都矫正不过来的。

凡此种种征象都在提醒您，可能患上了眼底病，需要尽早去医院诊治，以免耽误最佳治疗时机。（吴方友整理）