热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

老年人需防“眼底三患”

江苏省连云港市海州区人民医院副主任医师 徐长华

2018年12月17日08:43 来源：健康报网

老年人是“三高”的高发人群，所以发生眼底疾病的机会就多。其中，黄斑变性、糖网和视网膜血管阻塞，被称为“眼底三患”，是老年常发的眼底疾病。

“眼底三患”个个都是夺人视力的“杀手”。其中黄斑变性堪称第一杀手，其次是糖网、视网膜血管阻塞。黄斑对于视力的重要性，一言以蔽之，“视力诚可贵，黄斑价更高”。这个在眼底视网膜中央只有约2毫米的“小点”，居于影响视力最敏感的部位。不管什么原因引起的黄斑变性，危害都很大，带来视力损害，导致失明。最初病人的黄斑区会出现色素的紊乱，接下来会出现黄斑区出血，再重些黄斑水肿，会使黄斑区形成疤痕，最严重的损害是引起中心视力急剧下降。黄斑病变只要达到中心视力下降的地步，再想逆转几乎不可能，就是说难以回到正常视力。因为黄斑是生在视网膜上的，视网膜发生损害后，不能再生，所以黄斑变性的视力损害很难治愈。

糖网就是糖尿病眼底病变，据统计我国每十个糖尿病人中就有三人罹患，可谓致盲“如麻”。眼底病中的视网膜血管阻塞来得最快，又叫眼中风。一般发病后90分钟内是黄金急救时间，错过了这个抢救时间，视力就可能无法挽回。眼中风时，眼睛的动脉或静脉血管发生了阻塞性病变，这时供应眼睛营养代谢的血管，主要是视网膜中央动脉血流不畅，甚至停止，当这些血管阻塞后，就会发生阻塞性眼底病，因为这种眼病的发生原理和脑血管阻塞差不多。眼中风是中老年人导致突然失明的急症之一，是眼底病中的急症。

那么，如何及时发现“眼底三患”？下面这些症状都是患上眼底病的绝对警告，必须提高警惕。

1.忽然感觉视力模糊，有黑影遮挡视线，又属于短时间突然发病，并且有高血压动脉硬化病史。

2.五十岁以上的人，眼前突然出现黑蒙。

3.短时间内视力下降得很快。

4.看东西变形，如看框子框歪，看马路线条变形，或是视野缩小、有暗影，对色彩敏感度下降，看书看报有困难。

5.感觉眼前有黑的漂浮物、小蝌蚪，或有蜘蛛网。

6.发现视力下降，但不管怎样用眼镜来矫正，都矫正不过来的。

凡此种种征象都在提醒您，可能患上了眼底病，需要尽早去医院诊治，以免耽误最佳治疗时机。（吴方友整理）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn