寄生虫病感染率降到6%以下

在国家卫生健康委近日召开的新闻发布会上，中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所所长周晓农介绍了第三次全国人体重要寄生虫病现状调查结果。与前两次调查相比，我国重点寄生虫病人群感染率显著下降，总感染率降到6%以下，绝大多数地区已处于低度流行或散发状态，华支睾吸虫病等各种食源性寄生虫病感染也已明显下降。据悉，原卫生部曾于1988年～1992年、2001年～2004年组织开展两次全国人体寄生虫病调查，此次调查开展于2014年～2017年。

据了解，本次调查覆盖了我国31个省（区、市）。全国农村调查点1890个，调查人数48.42万，分别调查因卫生习惯而感染的土源性线虫病（钩虫病、蛔虫病、鞭虫病、蛲虫病）、因饮食习惯而感染的食源性寄生虫病（带绦虫病、华支睾吸虫病）和肠道原虫病等；城镇地区调查点517个，调查人数13.32万，调查因生食或半生食鱼虾而感染的华支睾吸病。城镇血吸虫病、疟疾和包虫病另有专项调查，不在本次调查范围内。

周晓农说，本次调查中，土源性线虫感染较第二次调查降幅达80%以上，主因是农业生产与居住条件日益改善，自来水、无害化卫生厕所等广泛普及，健康生产生活方式深入人心。“但农业耕作中经皮肤接触感染的钩虫病感染率仍较高，提示应继续坚持推广无害化卫生厕所，对粪便实施无害化处理，同时教育农民做好农业生产时的卫生防护。”此外，我国西南部分地区寄生虫感染率仍处于较高水平，个别地区甚至超过30%，主因是生活环境卫生条件差、食生肉、饮用生水等，提示应切实提高群众健康素养。部分地区生食或半生食淡水鱼虾习俗导致华支睾吸虫感染集中分布，珠江三角洲城镇与城郊地区感染率高达23.36%，提示应加大健康教育力度，改变不良饮食习惯。

周晓农表示，针对寄生虫病防控方面的薄弱环节，将采取以健康教育为先导，改水、改厕、改变不良卫生习惯及药物驱虫措施，实施精准防治，完善综合监测体系，定期开展寄生虫病流调。（记者张磊 徐雅金）