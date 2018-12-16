吃柿子会长柿结石？因为你吃得多

(西安交通大学第一附属医院营养科主任 李卫敏)有些人说，柿子不能空腹吃，而且不能和螃蟹一起吃，容易长柿结石。其实，主要是柿子吃得有点多。

吃柿子之所以容易长结石，主要是因为柿子里含有一种名叫鞣酸的物质，它属于一种多酚类物质。

在一定条件下，它能与蛋白质结合，成为不溶于水的沉淀物——鞣酸蛋白。当沉淀物大量形成时，就可形成像石块一样的硬物，也就是常说的胃柿石。

然而，实际上胃结石和是否空腹吃，以及是否和螃蟹一起吃没有特别大的关系。

一般来说，人体内形成“胃柿石”与柿子的食用量及柿子所含鞣酸的量相关性最高。简单来说，尝起来越涩，鞣酸含量越高，而且越靠近柿子皮的地方，鞣酸越多。

因此，想要尽量减少胃结石的产生，重点是要控制柿子的食用量，一次不要吃太多，一般而言，中等大小的柿子，一天一个就好。

而且，最好不要吃还没有成熟的柿子。胃肠功能较弱的人，尽量不要吃涩味的柿子，也尽量不要吃皮。