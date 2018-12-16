柠檬水白天不能喝?放心喝

(华东理工大学食品学院 金 鑫 刘少伟教授)柠檬水泡浓点好?不必! 有人认为柠檬水要泡浓点好，其实，一片柠檬就可以泡一大瓶水了。这样的柠檬水没有很浓的酸味。柠檬一定要带皮泡水，因为皮含类黄酮更高，柠檬精油也主要在皮里面，柠檬片切薄点有助于泡出有益成分。

柠檬水白天不能喝?可以的! 有人说柠檬是一种“感光食品”，白天喝柠檬水皮肤会起斑变黑。事实上，变黑需要足够多的日晒、足够多的光敏性物质等条件。有实验显示，要喝353个柠檬泡的水，照射300多个小时，才能有变黑的效果，因此白天可以放心喝柠檬水。

柠檬必须用冷水泡?温水最好! 有人说用热水泡柠檬会使维生素C损失。但是，如果用冷水泡柠檬，并不能完全泡出有益成分。由于柠檬的酸性较强，维生素C的耐热性较好，并不会很容易损失，水温不高于60℃的温水是完全可以的。

胃病患者不能喝柠檬水?淡的可以! 有人认为柠檬酸性太强会刺激胃，胃病患者不能食用。事实上，用一小片柠檬泡出来的柠檬水没有太强的酸性，不至于对胃造成太大的伤害。而且，少量的柠檬酸还有助于胃黏膜的修复，有助于消化不良患者的消化吸收。

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柠檬水的正确泡法 将柠檬洗净，放进冰箱冷冻2小时。取出后切片(一个柠檬15~20片)，放入容器密封，放入冰箱冷藏室。饮用时用60℃～80℃的温开水冲泡即可，以每杯水半片大小为宜，如用壶可以增至一至两片。此外，柠檬水中还可以配合菊花、生姜或枸杞等制成柠檬茶。