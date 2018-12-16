有口福！吃根香蕉能预防中风

吃货们的利好消息!发表在《美国心脏病学会杂志》上的一项研究表明，每天吃香蕉可使中风几率降低。香蕉是含钾最高的水果之一，适量吃对控制血压有利。

食品工程与营养硕士李然：《美国心脏病学会杂志》的这项研究指出，每餐吃一根香蕉可使中风几率降低21%。中风的原因60%与高血压相关，而每100克香蕉含钾约256毫克，一根香蕉的钾含量就有500毫克左右，且钠含量相对较低，对降血压有帮助。

而近期类似的研究也不止这一项。2014年9月，美国《中风》杂志刊登了一项研究，其同样证明，高钾膳食有助于预防中风。这项研究以老年女性为研究对象，发现膳食中钾含量高的患中风的人数要明显低于低钾膳食的人群。

世界卫生组织推荐每日膳食中钾的摄入量为3510毫克，如何达到这个推荐量呢?只要每天吃足够的绿叶蔬菜、高钾的水果(比如香蕉)、薯类等，就可以很轻松达到这一数量，对控制血压、预防中风都非常有利。提醒大家注意，香蕉的碳水化合物含量较多，不宜多吃。血糖高的朋友，这项研究成果并不适用。

此外，除了香蕉，还有很多高钾低钠的食物，中老年人都可以适当吃些。譬如菠菜、空心菜、苋菜、芥蓝等绿叶蔬菜，其钾含量不比香蕉低;黄豆、芋头、土豆等薯豆类也是补钾高手，而且是低脂肪高纤维食品;香菇、紫菜、银耳、海带等虽然钾含量高，但紫菜、海带等钠含量也高，烹调时要注意，少放盐。

经过“美容”的香蕉从外表看与正常成熟的香蕉无异。“美容香蕉”是如何化妆的呢?

国家一级公共营养师王桂真介绍，香蕉在采摘时，大部分只有五六成熟，经过长途运输，香蕉也没有达到完全成熟的状态。为了让香蕉有更好的卖相，商家会采用喷洒乙烯利的手段催熟香蕉，但有些不法商贩采用的是二氧化硫或甲醛。在生香蕉表面上涂抹一层含二氧化硫或甲醛的催熟剂，一两天内香蕉就会变得颜色嫩黄。二氧化硫能保持食物的色泽，防止其腐烂，但过量使用对身体会造成很大的危害。

如何避免选购到美容香蕉?看：自然成熟的香蕉有“梅花点”标志，也就是通常所说的斑点香蕉。催熟的香蕉则没有。

闻：用二氧化硫或甲醛催熟的香蕉有一股刺鼻的味道，购买时先闻一下是否只有香蕉的果香。

尝：自然成熟的香蕉吃起来软糯可口;而催熟的香蕉吃起来口感有点发硬，没有香蕉特有的软糯味道。