北京将开启“速冻+风寒”模式 人体三个部位必须保暖

受新一轮强冷空气影响，北京将出现持续约七天、气温“跳水”达10℃的明显降温天气，开启“速冻+风寒”模式。据北京市气象局发布的信息显示，降温期间的最低气温值将逼近京城近10年来同期的极端低温记录。针对本轮强冷空气，中央气象台已于日前发布寒潮蓝色预警。

据北京市气象局最新预测，受强冷空气影响，12月6日至10日，气温将持续低靡，回暖预计要等到中旬。其中，冷空气将于6日“放大招”，预计将持续至8日的大风降温天气会使得白天的最高气温下降至-4℃左右，夜间最低气温仅在-7℃到-9℃左右。随着“速冻+风寒”模式开启，室外气温将堪比冰箱冷冻室。气象局提醒民众外出务必注意防寒保暖，也要注意用火用电安全。

北京中医药大学东方医院亚健康科主任彭玉清和北京朝阳医院中医科副主任医师李东晓提醒大家，脖子、腰肾、脚踝三个部位应做好保暖。因为这三个部位均处于人体阳气运输的主要通道上，且肌肉较少、血管丰富，是主要的生理支撑点，一旦受寒，便会引起相关部位的疾患。

■暖颈：寒凉让颈椎病雪上加霜

办公室一族得颈椎病的不在少数，长时间保持低头或固定姿势工作，使颈椎长时间处于屈曲位或某些特定体位，颈后部肌肉韧带组织长期僵持，会引起慢性劳损。脖子本身就很娇贵，再加上有慢性劳损的底子，因此，一旦受寒，便可能引发血管的收缩和颈部肌肉痉挛、神经水肿，诱发颈椎病或让原有的颈椎病雪上加霜。

助力器——一条围巾顶一条棉被 让脖子不受寒，最简单的就是带条围巾或者穿高领衫等，保护好脖颈不露在外面。以免寒气入侵。此外，还可以做做扩胸仰头抻筋骨的动作。即双手交叉，放在颈部后面，同时扩胸，头向后仰，手臂向前用力，使得脖颈与手臂形成“抵抗”之势，这样可以锻炼头颈部的肌肉。

■暖腰：先天之本喜暖怕寒

腰是人的“一把手”。中医认为，腰乃肾之府，肾是人体先天之本，喜暖怕寒，是人体重要的健康敏感区。老年人中比较高发的寒湿性腰痛，主要就是因腰部受风寒侵袭引起，在阴雨天会加重。而对女性而言，由于处于带脉区，腰部受寒引起的气滞血瘀，会影响卵巢等生殖系统的机能，因此更需要注重腰部保暖。

助力器——搓手按摩肾俞穴 除了借助戴腰围增加保暖外，也可通过按摩疏解受凉带来的不适。双手交叉，快速揉搓，直到把手掌搓热后，把手掌直接捂在肾俞穴上，用手掌上的热量来温暖腰肾，同时双手顺时针按揉。肾俞穴就是我们俗称的“腰眼”，是护肾的重要穴位，位于第二腰椎棘突下，左右二指宽处。

■暖脚：寒邪生于足下

脚踝部有200多个穴位，是人体“小心脏”。寒气一般都是从脚底侵入。因此，古语有云：白露不露脚，说的就是在白露节气(9月7日)后，人就不能再光着脚穿鞋，需要穿上袜子，防止受寒。此外，除了穿上厚袜子外，泡脚也是保护脚踝的很好方式。

助力器——药浴泡脚效果佳 热水泡脚可以起到舒筋活血、缓解疲劳的作用。一般40摄氏度左右的水温即可(不烫手)。泡脚时加些中草药效果更好。其中具有温经作用的有：透骨草、川椒、干姜、桂枝;有活血通脉功效的有：红花、当归、鸡血藤、艾叶。使用时不同功效的中草药可搭配使用，一般来说，每种选用10克即可。此外，有糖尿病、心脑血管病等患者使用前询问医生。