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医生支招：从幼儿鼻涕中可发现疾病端倪有助早诊治

2018年12月16日09:41 来源：新华网

冬季是幼儿感冒的多发季节，不少小朋友会因此出现流鼻涕等症状。相关医生介绍，不仅是感冒，其实家长还可从幼儿鼻涕性状、颜色等表现，发现疾病端倪，有助实现早治疗。

重庆医科大学附属儿童医院耳鼻喉科医生顾政介绍，如果孩子出现清水样鼻涕，多是因为感冒或过敏性鼻炎引起的。“感冒初期流清鼻涕，是鼻黏膜为将附着的病原体冲走而分泌出大量黏液。这时家长需要让孩子多休息、多喝水，或根据医嘱口服感冒药或抗病毒类药物。”顾政说。

而白色黏稠性鼻涕，则多见于感冒加重期或慢性鼻窦炎。医生介绍，感冒加重后，鼻涕会慢慢变成又稠又厚的乳白色。若超过10天感冒仍不见好转，并伴有鼻塞、头痛等症状，需考虑孩子是否患上了鼻窦炎，这时应带孩子到专科医院检查确诊。

同时，黄、绿色脓性鼻涕，多见于病菌侵入。医生介绍，当出现黄、绿色脓性鼻涕时，则提示孩子身体可能被病菌入侵了，白细胞和病菌“同归于尽”后被排出鼻腔外，鼻涕会变成黄色、绿色或黄绿色，这时应由医生来判断孩子是病毒性感染还是细菌感染，以及是否需要使用抗生素治疗。

(责编：王亚微、权娟)


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