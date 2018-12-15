内向者如何在外向性社会中生存？ 自我接纳是关键

据英国媒体12月10日报道，内向的人在注重外向行为的文化中很难脱颖而出，往往勇于表达的人更容易得到重视，这可能导致内向者的生活幸福感较低。而墨尔本大学积极心理学中心(Center for Positive Psychology)的一项研究结果表明，满意自身性格并能自我接纳的内向者，也能够与许多外向者一样获得幸福感。

研究人员让349名18岁至61岁之间的参与者将自己置于一个内向性与外向性的连续变化维度中，随后让他们选择自己理想的性格维度。结果表明，96%的参与者认为外向性格比内向性格在社会中更受重视。逾82%的人认为外向性行为在日常生活中十分必要。而53.6%的参与者希望自己能够更外向。

研究显示，一些内向性参与者为了更好地融入社会，不得不否认自己真实的性格，从而导致不幸福感。但这并不适用于该研究中所有内向的人。还有一些性格内向的人在个人和理想两种量表上的评分基本一致，他们对自己的生活表现出更高的满意度与真实的幸福感，其幸福感与那些在量表中给自己打高分的外向者大致相当。

研究人员对此表示，内向的人要想在外向性世界中获取更多快乐，最简单的方法就是简单地接纳自我并真实地与他人交流。“举例来说，那些能够学会在内向性与外向性的变化维度中自在生活的内向者，在中小学、大学以及工作场所中表现更好，尽管在西方这些场所更注重外向性行为。而其中的方法可能是对自己保持积极的态度，培养良好的性格以及学会更多的自我接纳”。【环球网综合报道】