警惕诺如病毒发作风险 卫生防护应是关键

近期，我国部分省市报告了几起诺如病毒急性胃肠炎疫情。这几起诺如病毒疫情主要发生在幼儿园、小学、中学、大学等人群聚集场所。历年监测数据显示，秋冬季为诺如病毒急性胃肠炎的高发季节。疾控部门表示，每年全球范围内都有诺如病毒肠胃炎的流行，10月到次年3月是诺如病毒暴发流行的高发季节。年底临近，人群交往频繁以及聚餐、外出就餐、旅游机会的增加，诺如病毒感染和暴发的风险增加，因此要加强个人健康防护。

诺如病毒并非新病毒

据北京市疾控中心有关负责人介绍，诺如病毒是引起感染性腹泻的一种常见的病原体，可以感染任何年龄的人，但以成年人和大龄儿童为多见，主要通过粪—口途径传播。绝大多数病人症状较轻，只要适时、适量地补充流质或者给予对症治疗，通常在1—3天后便可痊愈，有极个别严重的病人可能会出现脱水。

自2014年冬起，广东、浙江等多省通报了多起诺如病毒感染性腹泻暴发疫情。此前，成都、北京等地也先后出现幼儿园幼儿集体腹泻事件，事后也被证实引起腹泻的原因均是诺如病毒。全国各地屡屡发生的“诺如病毒”感染性腹泻事件，不仅引发一些家长的恐慌，甚至还有不少人将其描述为一种“新病毒”。

疾控中心专家表示，已经被发现了几十年、曾用名为诺瓦克的“诺如病毒”并非新病毒，而是引起急性肠胃炎最常见的病原体。每年秋冬季节都是诺如病毒来“捣乱”的时候，它常会出现在餐桌上、喷嚏、鼻涕，以及各种物品的表面上，人越多该病毒就越活跃。

诺如病毒对外界抵抗力很强，特点是“不怕冷”。与轮状病毒多感染2岁以下的宝宝不同，诺如病毒更“喜欢”大一点的小朋友。而且，诺如病毒还会感染成人，其中老人的感染几率更高。被该病毒感染后的24至48小时内会出现症状，主要症状是恶心、呕吐、腹痛和腹泻，儿童患者呕吐普遍，成人患者以腹泻为多。

今年的肠道病毒高峰和往年差不多，专家表示，秋冬季一直是肠道病毒的高发期，除了轮状病毒、诺如病毒，还有星状病毒、肠腺病毒，感染这些病毒后症状类似，大便水样，血常规炎症检查基本正常，“一般2岁以下的孩子得的都是轮状病毒，2岁以上则要考虑其他肠道病毒”。

诺如病毒会“见好就收”

首都儿科研究所附属儿童医院感染科主治医师黄辉说，诺如病毒会“见好就收”，感染者大多会在2—3天，最多不超过一周就会自行痊愈。“由于病毒具有自限性，一般过两天孩子就没事了。”黄辉表示，一般来说，孩子感染诺如病毒后常出现呕吐症状，因此首先建议胃肠休息1—2个小时，可少量多次地喝一点水或大米汤。其次，别吃易腹胀的食物，如牛奶、鸡蛋、豆浆等。第三，坚持清淡饮食，减少肉、蛋等高蛋白、高能量食物摄入。另外，如伴有腹泻，要注意补水，可使用口服补液盐。

但如果孩子在胃肠休息后，仍然剧烈呕吐，甚至连水都喝不下，还伴有剧烈腹痛、大量腹泻、尿量减少、持续高热、大便带血、精神不好等症状，就必须马上就医。

专家指出，诺如病毒性胃肠炎的治疗没有特殊性，一般对症治疗，即发烧就退烧，腹泻就止泻，脱水就补水，腹痛、便血等症状先做腹部超声，排除肠套叠等急腹症。临床治疗一般不用太多药物，常用药包括：蒙脱石散，保护胃肠黏膜；益生菌，调节肠道菌群；口服补液盐，预防及纠正脱水。

虽然诺如病毒看似恐怖，但是也不需要太过于紧张。这类疾病和感冒等疾病一样，大多属于自限性疾病，病程短，只要自我护理恰当，患者多在一周内自愈。但专家也提醒，对于病情较重的病人尤其是幼儿、体质差或者有基础性疾病的病人要及时到正规医疗机构就诊。

如何预防诺如病毒感染？（链接）

诺如病毒是通过粪—口途径传播的疾病，可通过污染的水、食物、物品等迅速传播，因此养成良好的个人卫生习惯、做好食品和环境卫生十分重要。专家强调，特别要注意个人卫生习惯，如勤洗手，尤其是吃饭前、做饭前、上厕所后，一定要用肥皂及清水彻底洗净双手。孩子所接触的玩具、文具以及生活用品要注意清洁处理。多开窗通风、多做一些户外活动、尽量不去公共场合。打喷嚏时用手帕或清洁纸巾，不要用手直接擦拭。保证孩子的睡眠，休息好，提高身体抵抗力。

一般来说，诺如病毒会自我治愈，家长不必过于惊慌。如果症状较轻，家长可以采取一些治疗措施：少量多次喝水或米汤，让肠胃得到休息；禁止食用容易引起腹胀的食物，如牛奶、豆浆等；若有脱水现象，注意补水，必要时可口服补液。如果出现反复发热、高烧不退、频繁呕吐、无法进食、大便呈黏液样或有脓液、腹痛明显、精神状态差等症状，应及时就医。