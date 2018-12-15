水是生命之源，但很多人对喝水的时机似乎从未在意过，常是渴了才喝。实际上，在适当的时候喝水不但能解渴，还能在一定程度上降低血栓风险。

起床后。早晨是人体生理性血压升高的时刻，血小板活性增加，加之睡了一夜的觉，排尿、皮肤蒸发及口鼻呼吸等均使不少水分流失，血液黏稠度增高。东南大学附属中大医院临床营养科营养师夏朋滨告诉《生命时报》记者，起床后饮水有助于降低血黏度，从而降低血栓风险。一般来说，牛奶、果汁、冰水以及盐水，都不适合作为早上第一杯水饮用，温白开水才是最好的选择。

此外，网上有传言说，“早上喝的第一口水应当吐掉，否则口腔内滋生的微生物会从胃部入血，从而损伤血管。”夏朋滨表示，这种说法缺乏科学依据。一般来说，在胃黏膜完整的情况下，细菌根本不可能进入血液。即便进入了血液，我们机体的免疫系统也会很快将细菌识别并消除。

晨练前后。不少人都习惯晨练后喝水，夏朋滨提醒，晨练前就应少量饮水，这能降低运动引起的脱水、血液黏稠的风险，从而有助预防血栓。气温高时，身体缺水速度也会加快，很多人习惯大口大口地喝水。但夏天喝水不能喝太快，要少量多次，一般150毫升~200毫升即可。如果喝水太快，水分会快速进入血液，在肠内被吸收，使血液变稀、血量增加，心脏不好，尤其是患有冠心病的人就会出现胸闷、气短等症状，严重的可能导致心肌梗死。

饭后半小时。饭后不要立刻喝水，否则会冲淡、稀释唾液和胃液，使蛋白酶的活性减弱，影响消化吸收。建议饭后半小时再饮水，200毫升左右，有助于缓解餐后的血黏度升高。但要小口小口地喝，否则频繁、大量饮水容易烧心。容易烧心的人宜在饭后2~3小时，每间隔20~30分钟喝3~4小口。

下班前。上班族常常会因忙碌的八小时工作而忽略了饮水，从而给血栓的侵袭提供了可乘之机。建议这些人养成下班前喝几口水的习惯，一纸杯的量就足够了，别喝太多，否则容易在下班路上“尿急”。

睡觉前。睡前应抿两口水再睡觉。因为当人熟睡时，体内水分会丢失，造成血液中的水分减少，血液黏稠度变高。临睡前适当喝点水，可以缓解该现象，从而降低发生脑血栓的风险。此外，老年人睡前最好在床边常备一杯水，感觉口渴时马上喝几口。

还需要提醒的是，正常人每天清水的摄入量为2000毫升~2500毫升，若太少，体内废物代谢不出去，影响身体健康；若太多，则会加重肾脏负担，也不可取。已患有心脑血管疾病的老人，除饮水外，应定期去医院作血液黏度的相关检查，如发现血液黏度已增高，应在医生的指导下，服用降低血液黏度的药物。