血栓最爱找这些人的麻烦

血栓（又称血液凝块）并不总是件坏事。当你不慎割伤自己时，血细胞会聚集在一起，阻止血液渗漏，并启动愈合过程。然而，有些时候，血栓出现在了它们不应该出现的地方；如果血栓出现在血液需要流动的身体部位，就会造成麻烦。

有几种主要类型的血栓会造成严重的健康隐患。例如，阻碍血液进入大脑的血栓会造成中风，阻止心脏血流的血栓会造成心脏病发作。在腿部形成的血栓被称为深部静脉血栓（DVT）。深部静脉血栓可能会脱离初始位置，移动到肺部，这被称为肺栓塞；这种病非常严重，甚至致命。

危险的血栓相当常见。实际上，据美国卫生局统计，美国每年有约10万人死于深静脉血栓和肺栓塞。

美国约翰霍普金斯大学药物静脉血栓栓塞协作部门的主任埃利奥特·理查德说：“血栓的发病人数比乳腺癌和机动车碰撞事故的人数总和还要多，这是非常惊人的。”

尽管任何人都有可能得血栓，但有些人得血栓的风险更高。美国某专业健康杂志网站近日对此进行了总结。

一、体重超重的人

肥胖的人患上静脉血栓栓塞的风险明显高于体重正常的人。然而，偏离健康范围的体重超重者患上血栓的风险也会有所上升。如果是严重肥胖或病态肥胖，这一风险会更高。这是因为身体承受的重量越沉，血液流动起来就越为困难，长时间处于坐姿更会增加得血栓的风险。

二、吸烟者

吸烟对人体健康有诸多危害，血栓就是其中之一。人们认为吸烟仅影响到了肺部，但它实际上也会影响到血管。烟草中的有害化学物质会损伤血管内膜，让血细胞更有可能凝集起来。吸烟还与心脏病和外周动脉疾病有关，它是心脏病发作和中风最大的推手之一，更不用说它会增加患静脉血栓栓塞的风险。

三、孕妇

即使孕妇坚持锻炼，她们患上血栓的风险也会上升。这是由于她们血液中流动的雌激素含量增加所导致的。另一个原因就是随着胎儿的生长，它们会对孕妇腹部的血管和骨盆施加压力，阻断血流，从而造成血栓。

四、服用雌激素的人

服用避孕药的人患上血栓的可能性会增加3~4倍。原本健康的女性会因此而腿部肿胀、气短和胸痛。此外，在更年期期间采用雌激素替代疗法的女性也应当重视血栓的隐患。

五、感染或有炎症性疾病的人

如果你正在应对严重的疾病或感染，就要提防异常血栓的症状。有些类型的癌症（如脑癌、卵巢癌、胰腺癌、结肠癌、胃癌、肺癌和肾癌）会增加患者得血栓的风险。有些时候，血栓会在癌症之前出现，这就意味着它们可能是癌症的一个警告信号。

此外，其他一些疾病（如糖尿病、艾滋病或炎症性肠病，如节段性肠炎和溃疡性结肠炎）也会增加得血栓的风险。

六、长时间保持静止状态的人

你可能会因为各种各样的原因连续几个小时不移动身体，住院就是其中之一。身体遭受严重外伤、生重病或做手术的人会因为在病床上久卧而导致他们患血栓的风险显著上升。

坐在私家车、公共汽车或飞机座位上几个小时不动的人也会增加他们患上血栓的风险，特别是当他们喝水不够充足时。实际上，任何造成你几个小时不动的职业都会导致这一风险上升，如卡车司机和水暖工。

七、有血栓家族病史的人

如果你的直系亲属患有血栓，而你又没有受伤或得病，但却得了血栓，那么发病原因可能是遗传因素所造成的。某些遗传性疾病会使血液黏稠，更容易形成血栓。

八、以前得过血栓的人

如果你有血栓的疾病史，那么你很有可能再次得血栓。有静脉血栓栓塞或肺栓塞的人群中有1/3的人在10年内会再次得病。这是因为血栓形成于静脉瓣膜周围，对静脉造成损伤；随着时间的推移，它可能导致多发性血栓。因此，血栓更有可能是一种慢性疾病，而非急性发作。