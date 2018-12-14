2018年度“最美基层好医生”颁奖典礼暨2019年度活动启动仪式举行

人民网北京12月14日电（尹莉娜）今日，由人民网、中国医药报、中国医师协会共同主办、好医生药业集团独家支持的第二届“最美基层好医生”颁奖典礼暨2019年度活动启动仪式在人民日报新媒体大厦一号演播厅举办。此次活动旨在深入推进社会主义核心价值观的宣传教育，弘扬广大基层医务工作者救死扶伤、无私奉献精神，增进全社会对医疗卫生工作的理解和支持。

国家卫健委基层卫生健康司副巡视员刘利群

“我国乡村医生队伍现有140万人，其中包括乡村医生90万人，很高兴地看到，当中有35万人考取了执业助理医师和执业医师，乡村医生的服务能力也在逐步提升。”国家卫健委基层卫生健康司副巡视员刘利群在致辞中表示，近年来卫健委印发了一系列支持乡村医生队伍的文件，特别是在2015年印发的《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的指导意见》中，对乡村医生队伍的补偿制度、养老制度和职业发展等，都提出了一系列的政策措施，目前正在推动落实中。

中国医师协会乡村医生分会会长巩西启

中国医师协会乡村医生分会会长巩西启致辞指出，基层乡村医生作为最富有中国特色的植根广大农村的一群基层工作者，肩负着农村居民常见病、多发病、慢病的防治、公共卫生、家庭签约服务等工作，是我国三级医疗卫生网络的终端。长期以来，他们在维护广大农村居民的健康事业中发挥着越来越重要且难以替代的作用。而“最美基层好医生”推荐活动的开展，有助于促进基层医疗卫生工作更进一步的发展。

“本届活动启动后，全国各地积极参与，有数千名基层医生踊跃报名。人民网也组织报道团队深入全国多个地方，实地了解基层医疗卫生状况，宣传基层好医生的感人事迹，发掘出一大批基层好医生的代表，引起了强烈的社会反响。”人民健康董事长孙海峰在致辞中说，人民网、人民健康将继续充分发挥中央主流媒体的传播力、影响力和资源优势，进一步加强对基层医生的典型宣传力度，总结国家卫健委发布的《健康扶贫三年攻坚行动实施方案》三十一项要求，整合社会力量，开展乡村医生培训、乡村健康扶贫等工作，为构建和谐医患关系营造良好的社会氛围，努力推动基层医疗卫生事业蓬勃发展，更好地保障基层人民群众的幸福和健康。

好医生药业集团董事长助理陈贤明

好医生药业集团董事长助理陈贤明在发言中说，改革开放40年来，国家医疗技术发生了令人惊叹的巨变，人民健康水平有了前所未有的提高，但基层医疗卫生力量仍很薄弱，不少矛盾和困难还有待重视和解决。好医生药业集团多年来心系基层，与众多乡村卫生室及扎根一线的好医生建立了紧密联系，并为基层医疗事业的发展不懈努力。特别是自2016年以来，配合国家卫健委和活动举办方，把发现基层好医生、评选基层好医生作为集团的一项重要工作，及时传递信息，踊跃参与评选，持续组织培训，并进一步树立了企业创新发展，服务社会的坚定信心。

2018年度“最美基层好医生”推选宣传活动自启动以来，全国各地基层医生积极参与，各单位踊跃推荐，共有来自全国各地的数千名基层医生参与了此次评选。本着公平、公开、公正的原则，经过专业资质、医德医风、所获荣誉、创新事迹等多个方面的审核筛选，以及网络投票和专家初评、终评等流程，100位第二届最美基层好医生正式产生，并在当天的活动现场颁发了奖杯及荣誉证书。

2018年度“最美基层好医生”颁奖环节

“我15岁开始跟随父亲行医，到现在大约31年了，在这么多年行医中，我治疗过好多病人，也希望我的工作在未来能继续给老百姓带来健康，让他们不用跑到很远的地方就能看到病，减少医疗开支。”颁奖环节，来自革命老区河北涉县的基层医生代表李军如一番真诚质朴的获奖感言让现场的气氛更加温暖、动容。

颁奖结束后，与会嘉宾共同启动了2019年度“最美基层好医生”推荐展示活动。

2019年度“最美基层好医生”推荐展示活动启动仪式

国家卫健委基层卫生健康司副巡视员刘利群，人民健康董事长孙海峰，中国健康传媒集团董事、副总经理汪彦斌，中国医师协会乡村医生分会会长巩西启，国家卫健委基层卫生健康司家庭医生处副处长徐玮，首都医科大学附属北京中医医院副院长王国玮，北京医院医务处潘琦处长，人民健康总经理万世成，好医生药业集团董事长助理陈贤明，好医生药业集团营销副总朱维洪，以及全国100名基层医生代表与数十家媒体记者共同出席了本次活动。

附：第二届最美基层好医生获奖名单（100人，排名不分先后）