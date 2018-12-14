中医药大健康产业发展如何破局？魏胜利：“五维一心”创新领军人才是根本

近年来，随着国家对于中医药行业的监管力度不断加强，人工种植中药材质量不佳，中药材价格下跌，中药饮片质量问题，中药注射剂使用受限等等中医药行业的各种短板不断显现。中医药大健康产业该如何破局？近日，北京中医药大学中药学院副院长、教授、博士生导师魏胜利在接受人民网特约专访时指出：“中医药大健康产业不缺从业者，但缺‘五维一心’的创新领军人才。”

中医药大健康产业被誉为21世纪最具发展潜力的产业，特别是随着中国人口老龄化不断加深和《“健康中国2030”规划纲要》的制定，有预测表明到2020年中国健康产业产值将达到8万亿，到2030年达到16万亿元。然而，一面是康养人群对中医药健康服务诉求的不断升级，一面是中医药产业的各种短板不断显现，高端医馆就诊者寥寥无几，收益入不敷出，自2017年整个中医药产业产值开始出现下行趋势。

“‘五维一心’是指产品思维、中医药思维、战略思维、管理思维、资本思维和善良的初心。”魏胜利阐释道。

魏胜利分析说，在行业内，我们经常看到有些科研人员开展了大量研究，也取得了成果，但是多数都不能产品化，这是因为缺乏产品思维。

在中医药大健康产品开发中，中医药核心元素是中医药大健康产品开发的根本。但是往往具备产品思维的人缺乏中医药思维，而具备中医药思维的人又缺乏产品思维。

此外，在中医药大健康产业布局中，不同企业也存在显著差异。“是为了生产好产品服务民众健康，还是就为了企业盈利”这是企业创办初心的差异。还有，就是企业开始确定产品的时候缺乏地道的中医药思维，这是产业“战略思维”的差距。

“企业要发展，要进行规模化扩张，规范化管理是根本。因此，要做好大健康产业资本思维和管理思维也是必须的。”魏胜利指出，中医药大健康产业发展，创新领军人才是根本，而‘五维一心’的综合素质是创新领军人才根基，现在这样的人才少之又少。

为服务中医药大健康产业发展，北京中医药大学也发挥自身的资源积极行动。魏胜利介绍说：“北京中医药大学是唯一进入国家“211工程”建设的高等中医药院校，北中医对中医药大健康产业的支持主要体现在三个方面，即：科学研究、人才培养和中医药国际化，特别是精英人才培养是大学义不容辞的职责。北京中医药大学经过60多年的建设和积淀，中医中药大师云集，人才辈出，学校现有颜正华、王琦等国医大师4人，全国名老中医3人，首都国医名师33人，长江学者3人，973首席科学家4人。中国工程院院士王永炎，原国家卫生部副部长王国强、陈啸宏等，原国家中医药管理局副局长房书亭、卫生部药政局副局长张世臣、现任国家中医药管理局副局长闫树江等国家部委干部均毕业于北中医。此外，中药界的一些知名企业家也毕业于北中医。因此，北中医被誉为孕育中医药行业精英的摇篮。

据悉，近期北京中医药大学中药学院针对大健康企业对领军人才的需求，依托北中医最专业的导师资源，正在申请开办“中医药大健康产业总裁高级研修班”，这是北中医首次开办中医药大健康产业高级总裁班，旨在用心培养‘五维一心’领军人才。”魏胜利介绍说：“研修班课程特别注重邀请本领域的行业专家、高层管理者和资深董事长授课，提升讲授内容的实战性和深度，对参训精英实行“自带课题实战，博导深度辅导”，即由中医药专业院校内的优秀博士生导师作为专家答疑解惑、传授知识，也依托行业巨擘、企业高管走进课堂言传身教、互动指导。”

“培养中医药大健康产业的领军创新型人才是产业破局和做大做强的根本，这也正是我们开办研修班的重要初心。”魏胜利称。