人保健康发布综合糖尿病专属健康管理保障计划

近日，中国人民健康保险公司（简称“中国人保健康”）针对2型糖尿病患者及空腹血糖受损或糖耐量异常人群推出“甜蜜无忧”+“好医护”综合糖尿病专属健康管理保障计划，为“糖友们”提供糖尿病并发症保险保障和优质医疗服务与健康管理，让“糖友们”享受到平时有健管、急时有医疗、难时有保障的便利周全的全方位服务。

目前市场通行的糖尿病并发症管理保险产品，大多只是关注客户的财务损失补偿，没有针对性地关注和满足患者在健康管理与医疗服务端最为急迫和深切需求。针对这一“痛点”，中国人保健康深度整合北大医院等医疗服务机构和科健（北京）健康管理公司等专业健康管理机构的优质资源，在满足风险保障的同时，利用多学科照护门诊和专业健康管理服务，为客户提供二级以上医院专业医师团队糖尿病照护门诊和糖尿病并发症筛查等医疗服务，以及专业营养师、专业运动师、护理教育师、健康管理师专家团队线下面对面多学科的健康管理服务。

主要包括以下内容：

“平时有健管”：糖尿病患者在日常生活中，可以通过好医护APP进行自我健康管理，将复杂的健康管理、血糖管理、并发症防治等临床与健康管理的内容，通过“点、听、玩”的方式，轻松实现健康管理行动计划和自我健康管理。

“急时有医疗”：中国人保健康网络将医、护、患高效起来，定期为客户提供评价报告，建立全面的健康档案，提供专业团队全周期呵护，有效降低糖尿病罹患风险和糖尿病并发症发生风险。在客户需要医疗服务时，则联合例如北大医院等医疗机构进行开创性的多学科照护门诊，通过多学科专家团队全面规范化的检查、监测与筛查，制定规范化、个体化、连续性的综合治疗方案。

“难时有保障”：针对因2型糖尿病原因引起的四种高发的糖尿病严重并发症，例如双目失明、脑中风后遗症、截肢、终末期肾病，提供有针对性的保险保障。

记者采访了解，一位40岁的康先生，最近为自己投保了“甜蜜无忧+好医护”综合糖尿病专属健康管理保障方案，交费10年，保额20万元，保障20年。那么，康先生可以立即享受每年4次权威专业医师糖尿病、专业护理教育师和健康管理师专家团队联合提供的照护门诊、健康管理和健康教育指导，以及每年2次专业营养师、专业运动师提供的营养评估及营养饮食处方和专业运动评估及运动指导计划。同时，康先生还可以可指定2名家庭成员享受线上全年代谢类疾病健康管理服务。如果几年后康先生身体不适，被诊断为合同约定的糖尿病严重并发症，康先生还将立即获得保险公司给付糖尿病严重并发症保险金20万元。

中国人保健康党委委员、副总裁伍立平介绍说，此次推出综合糖尿病专属健康管理保障计划，从“大健康”产业链条角度关注糖尿病及特定人群全生命、全健康周期，将“健康管理+医疗服务+保险保障”融合在一起，为客户提供平时有健管、急时有医疗、难时有保障的创新型糖尿病并发症风险管理模式，是一种健康保险保障方案的全新概念，形成了保险新业态产品类型。

中华医学会糖尿病学会常委、博士生导师郭晓蕙教授和北大第一附属医院内分泌科主任张俊清教授认为，通过中国人保健康在服务特定疾病领域中探索和打造出的“健康管理+医疗服务+保险保障”的保险新业态，将进一步推进保险公司更好地以保险产品为基础，为人民群众提供全方位全周期健康服务，满足客户群众对美好生活的需求，服务好国家健康中国战略。