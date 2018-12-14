孩子久咳不愈警惕咳嗽变异性哮喘

家在福州的幼儿园小朋友喜喜经常感冒。最近她持续干咳快一个月，常在夜间或早晨一起床发作，吃了些抗生素及止咳药治疗都没效果。喜喜到我院就诊，最终被诊断为儿童咳嗽变异性哮喘，通过治疗，才缓解症状。

咳嗽变异性哮喘是儿童慢性咳嗽最常见原因之一。咳嗽变异性哮喘是一种以慢性咳嗽为主要症状的哮喘病。一般发作在晚上或凌晨，咳嗽比较强烈，容易被误诊。儿童常见的呼吸道病毒或细菌感染，是诱发儿童过敏性哮喘发作的最大过敏源。

咳嗽变异性哮喘是阶段性的疾病，与儿童的免疫状态、季节和身体体质有关。通常认为，咳嗽变异性哮喘主要是呼吸道感染引起，因为细菌或病毒感染会破坏支气管的黏膜，使感受器暴露直接引起咳嗽反射。孩子有特应性体质，过敏性鼻炎，或过敏源检查为阳性，或者家里有父亲母亲、祖父祖母、兄弟姐妹等亲人有哮喘史的，也容易诱发。空气污染和被动吸烟，还有外界寒冷、化学刺激等因素都是引起咳嗽变异性哮喘的危险因素。

如果出现下列这些情况，可以诊断为咳嗽变异性哮喘。孩子反复咳嗽达4周以上；一般早上、晚上和睡醒咳嗽得厉害，白天多数情况不咳；使用抗生素无效；过敏体质，有过敏家族史；应用支气管扩张剂后有效。

此病多见于过敏体质的宝宝，通常有过敏遗传史，如鼻炎。因此，婴幼儿时期有湿疹或过敏性鼻炎以及容易感冒，易反复呼吸道感染，是过敏体质哮喘患儿常易并发的疾病，家长要注意。

临床上，咳嗽变异性哮喘的诊断是比较困难的，因为只有病理检查才是金标准。但不可能每个患儿都取气管组织去检查，所以咳嗽变异性哮喘的诊断与哮喘一样都是排他性的诊断。一般情况下，咳嗽变异性哮喘不会诱发感冒，而感冒会诱发咳嗽变异性哮喘。治疗上，抗生素和咳嗽药水无效，不建议使用。可以做局部雾化，使用支气管扩张剂、抗过敏药物缓解症状。如果患儿的精神状态好，不需特殊处理。（吴志 李政整理）