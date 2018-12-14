一碗小米粥 养生功效多

冬日的寒夜，精心挑选的小米被小火慢慢地熬煮着、翻滚着，纯纯的米香弥漫整个厨房，待黄橙橙的小米粥煮好端到桌上后，全家围坐一起美美得喝着，热乎乎、香喷喷，温暖了心底，驱赶走了严寒。如今随着现代人们膳食结构及生活方式的改变，五谷杂粮也成为餐桌上的常客，作为五谷之首的小米，该如何食用，也成为人们关心的话题。北京中医药大学东方医院营养科主任、副主任医师刘芳介绍，小米中富含多种营养元素，另外，由于小米未经精制加工，所以也最大程度保留了其营养成分，有很高的补益作用，对人体健康的益处不言而喻。

食小米益处多

补脾胃我国自古就有吃小米的传统。谷子又称粟，古时也称禾，脱皮后即为小米。在我国古代史料中有大量有关“禾”和“粟”的记载，如甲骨文中多次出现“禾”的象形文字，《诗经·小雅·黄鸟》记载：“黄鸟黄鸟，无集于谷，无啄我粟。”西汉时期《汜胜之书》记载了粟的“区田种粟”抗旱保种法。刘芳介绍，中医认为，小米味甘、咸，性凉，入肾、脾、胃经，具有健脾和胃、补益虚损、和中益肾、除热、解毒之功效，主治脾胃虚热、反胃呕吐、消渴、泄泻等。《本草纲目》最早提出了小米“治反胃热痢，煮粥食，益丹田，补虚损，开肠胃”。意思是说，有胃灼热、反胃、呕吐等不适时，可适合喝小米粥，润养脾胃。小米为什么能补脾胃？刘芳介绍，中医认为，黄色入脾，甘味入脾，小米是黄色的，味甘而咸，因此中医说小米能和胃温中。生活中，妇女生小孩后坐月子，喝小米粥，主要就是因为这个原因。

益肾气刘芳介绍，说到小米补虚损的功效，不仅仅体现在补脾胃上，还体现在补肾上，所谓“人食五谷而化精”，就是说，五谷都具有养精气、补肾气的作用，但五谷当中，数小米的补肾功效最强。明代名医李时珍就曾说过，粟（小米）之味咸淡，气寒下渗，肾之谷也。就是说，小米性质偏寒，五味上是略带点咸味的，中医认为，咸味入肾，所以小米还具有益肾气、补元气的功效，因此李时珍称它为肾之谷。

养心安神除此之外，中医认为，小米有养心安神之效。因此，小米还作为养心安神的食疗佳品来食用，对于那些因胃肠不好导致的失眠，其安神效果明显，可用于代替安眠药。因此也有人说，晚上一碗小米粥，能呼呼大睡。

营养丰富刘芳介绍，从营养学的角度来说，人类赖以生存的七大类营养素：蛋白质、脂肪、碳水化合物、无机盐、维生素、水和膳食纤维在小米中都存在，并且各营养素含量相对均衡，不存在某种营养物质含量极高或极度缺乏的现象。因此常食用小米可以提供机体全方位的营养。另外，小米中蛋白质消化率为83.4%，含有人体所需的八种必需氨基酸；所含脂肪均为优质脂肪，消化率为90.8%，以不饱和脂肪酸为主，对防治动脉硬化、减少心脑血管疾病、降血压和抗癌具有重要作用。小米中的碳水化合物主要为淀粉（约70%），在体内酶的作用下被转化为葡萄糖以供机体利用，其消化率为99.4%。同时，小米中含有丰富的维生素B1、B2，维生素B2可以促进身体的新陈代谢，并且可以保护皮肤的健康，若能经常食用小米，对糖尿病、心脑血管疾病、皮肤病等多种疾病具有食疗作用。

食用小米也有禁忌

小米的养生功效虽多，但是如何才能充分汲取其精华，还是需要注意的。刘芳介绍，由于小米性稍偏凉，虚寒与气滞体质的人，要少吃小米。另外，陈年烂谷子吃不得。就像应吃新鲜的蔬菜和水果一样，我们也必须选择新鲜的小米。研究表明，新鲜小米粥对胃黏膜具有保护作用，而长期存放的老小米具有致溃疡作用。因此，吃小米一定要用质量好的新米，否则，小米的滋补效果会大打折扣。

养生佳品小米粥

小米的吃法有三：一是熬粥，二是煮饭，三是磨成小米面蒸着吃。这三种吃法，各有各的滋味，但以煮粥吃最好，可以与各种食材搭配，做成不同风味的粥，有着很好的营养和药用功效。刘芳介绍，粥，古代称之为“糜”，是米经过烹饪煮烂成糜的意思。粥的历史最早见于《周书》，黄帝始烹谷为粥。《黄帝内经》记述：“五谷养五脏”，历史上有许多粥食治病典故，如西汉名医仓公烹煮“火齐粥”为齐王治病。除此之外，历史流传下来的医书中也记载着大量的养生粥。东汉张仲景在《伤寒论》记载：“桂枝汤，服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。”明朝李时珍于《本草纲目》记载寒食粥，用杏仁与各种花熬制，能通气血，治咳嗽和调中……后人在其基础上不断改良，根据情况在粥食中加入药材或者果蔬煮成养生粥，在滋补的同时还能给身体补充水分，同时药材在粥的温和烹煮下，药用物质能够散发溶解到粥里去，能更充分被人体吸收，是老幼皆宜的养生佳品。

刘芳介绍说，冬季天气干燥寒冷，喝点有“代参汤”之称的小米粥，再搭配一些蔬菜，吃完后会让胃很舒服，其养生效果也非常好。需要注意的是，真正好小米熬好以后，稍微凉一些，米油会在表面结成一层皮。米油是小米最精华的地方，米油越厚，小米的营养越好，因此煮粥时千万别把那层粥油熬洒了。小米可单独煮粥，也可放入红枣、枸杞、山药、莲子等配料，合理搭配，营养更丰富。下面介绍几款营养丰富、味道佳美的小米营养粥，以供大家选用。

小米南瓜粥

原料：小米150克，南瓜300克。

做法：南瓜去皮切丁，小米淘洗干净，放入电饭煲浸泡1小时后，熬煮至软烂即可。

功效：南瓜补中益气，小米具有健脾和中的功效，二者搭配，可谓是养胃的佳肴。凡是脾胃虚弱、体虚、产后虚损、食欲不振以及头晕、心烦、口渴等阴虚火旺病症均可食用。

红糖小米粥

原料：小米150克，小枣10颗，花生仁、瓜子仁、红糖各10克。

做法：小米淘洗干净，放入汤锅中用清水浸泡30分钟左右；红枣洗净，去核，红枣肉切碎备用。取汤锅，注入适量清水，烧开后放入小米，转小火慢慢熬煮，待小米粒粒开花时放入红枣碎，搅拌均匀后继续熬煮，待红枣肉软烂后放入红糖，花生碎拌匀，再熬煮几分钟即可。

功效：红糖具有活血化瘀的作用，小米具有健脾和胃、补益虚损的作用，二者结合起来，可用于气血亏损、体质虚弱、胃纳欠佳者进补，也适于产妇乳少，产后虚损而引起的乏力倦怠、饮食不香等。

鲫鱼小米粥

原料：鲫鱼50克，小米100克，丝瓜10克。

做法：先取活鲫鱼一条，宰杀后去鱼鳞、鱼鳃及内脏，再清洗干净，去鱼刺，切成小片，放在盆子里，加入葱、姜、蒜、芝麻油等调味品拌匀，腌渍片刻。再取100克小米淘洗干净，备用。取丝瓜10克，洗净备用。把锅放在火上，放入小米、丝瓜，加适量清水煮粥，待粥将熟时，加入鱼片再煮片刻，鱼片熟后，加入调味料，即可食用。

功效：鲫鱼不仅味道鲜嫩爽口，还是一味良药，具有健脾、利水、温中、益气、通乳、化湿等功效。将鲫鱼与小米熬粥，具有通经下乳的作用，尤其适于妇女产后乳少者食用。

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