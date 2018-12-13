UCI格兰芬多澳大利亚大洋路骑行游记（上）

作者简介：mac531，热爱旅行，热爱骑行，尤其热爱出国旅行&骑行，足迹遍布亚洲、北美、澳洲。

前言：

本次澳大利亚骑行游记，将以UCI GRANFONDO大洋路分站骑行活动为主线，独一无二的大洋路封路骑游体验，串联墨尔本城市骑游，以及十二门徒等著名景点骑行活动，给大家带来独一无二的澳大利亚最美海岸线骑游体验分享。

UCI GRANFONDO GREAT OCEAN STAGE(UCI格兰芬多资格赛澳大利亚大洋路分站)为19年UCI格兰芬多全球15各分站赛的其中一个。每年只有在活动当天才能够体会到大洋路封路骑游的美好，加之大洋路绝美的风景，该项骑行赛事活动被评为澳大利亚乃至大洋洲最受欢迎的骑行活动，吸引全球各地3000名骑行爱好者前来朝圣。

▲大洋路全程封路骑行体验

▲先山线，后海线绕圈骑行。

一次让你看全澳大利亚沿海线路的所有美景。

▲来自全球3000余名骑行爱好者。共赴大洋路绝美风景骑行盛宴。

第一章：到达墨尔本，骑游感受城市魅力

出国旅行小贴士。安全起见，尽量不要随身携带大额现金。落地当地机场，在机场自动取款机取款，是不错的选择。

经过十几个小时的飞行，落地之后感觉很饿。马上飞奔到墨尔本市区，找了一家网红餐厅，填饱肚子是关键。

▲饭后在墨尔本街头骑行闲逛

▲教会学校

饭后散步，误打误撞的来到了一个教会学校。在国内从没见过这些的我，觉得很新奇。驻足很久。

▲学校门前的教堂

▲沿河修建的骑行绿道

参观完教堂，向市中心进发。全程骑行在绿道中，呼吸着新鲜空气，一路经过绿草，树荫，小河，闻着青草，花香，听着虫鸣，鸟叫。

如痴如醉的骑行环境。一路都是骑行和跑步的人。在这边骑行强烈感受到骑行是一件极其美好的事情。

▲短短几公里的路程，很快就到达了市中心。

墨尔本像很多国际大都市一样，高楼林立是必须的。但在这些高楼大厦中，总能让人感觉到一些不同。一片现代化高楼大厦中，总是点缀着古老的建筑，彰显着这座城市的与众不同。

▲复古的路灯，隐匿在高楼大厦中

▲大教堂，必来地点之一

▲火车站，必来地点之二

骑行游览市中心，绝对是最接近当地生活，效率最高的旅行方式。

▲国会，必来之三

▲这个教堂也是必来的哦。逆光的剪影，好有feel.

这些景点，如果步行，自驾，或者公共交通。一天都未必能够逛完。但是，骑行，带给你的是一路走走停停，拍拍玩玩。还能够有足够的时间给你闲逛。骑行旅行的美好，只有亲身去做，才能够体会。

▲骑行在墨尔本大学校园中

一路骑行，很快穿过了整个墨尔本市中心。来到了风景如画的墨尔本大学。

▲学生宿舍

这个只有在哈利波特电影中见到的建筑，经研究发现，竟然是墨尔本大学的学生宿舍，这边的学生真幸福啊，住在城堡里。

▲天色已晚，前来觅食。唐人街里逛一逛。

墨尔本华人真的好多，唐人街里可以找到各自家乡的味道，鲁菜，粤菜，川菜，本帮菜，淮扬菜，应有竟有，只有你想不到，没有你找不到。

▲墨尔本市区的夜景，好美！

吃饱喝足，心满意足的骑回民宿。好好休息。第二天，将正式开启，大洋路之旅。

第二章：初见大洋路

▲大洋路标志性起点。

一早，驱车前往赛事地点-洛恩。一路沿大洋路行驶。

▲大洋路风景

世界上知名的美丽海岸线，去过几个-美国加州一号公路，台湾苏花公路。但大洋路的美，是第一无二的，断崖，风蚀柱，这些壮丽的风景，只有在大洋路才可以看到。

▲这个灯塔，在大洋路算地标之一

第三章：洛恩-赛事报道

▲一转眼来到了小镇洛恩

▲先来赛事报道，领物资。

▲起点拱门已经搭建好。大大的UCI标识，彰显赛事的高规格，高品质。

▲个人见过的风景最好的赛事村。就在海边。

▲全程封路的大洋路骑行，就只在这一天。

由于下雨，赛事村显得不是很热闹。跟第二天赛后形成了鲜明反差。

赛事村虽小五脏俱全。互动项目-骑行台挑战。展商-补剂厂商。骑行周边-配件，维修，骑行装备等。包括当地特产售卖都应有尽有。当然折扣也不能少啦，大部分厂商都为参加活动的选手提供了特别折扣。

当天有澳大利亚自行车协会组织的精英选手表演赛。热场赛，充分烘托比赛气氛。把大家的热情调动到最高点。这种赛事形式真的是在国际上越来越流行了。

▲这边骑行服务非常成熟，专业后援服务比比皆是，这也是来这边骑行，独一无二的体验之一。

▲小镇到处弥漫着浓厚的骑行氛围。沉溺在美好的骑行文化中。

▲AMY'S WALL 是当晚的重头戏

两人一组，200米超级大陡坡，骑得酸爽，看得开心。

号码牌，计时芯片，路书，一切准备就绪。UCI组织的赛事活动，标准真的很高，一切都体现在细节里。

▲超市提前买好第二天的早餐

小提示，由于一般骑行活动需要封路，所以出发时间会很早，所以建议提前一天在超市采购好早餐，这样一早不会显得很匆忙。早餐建议高热量，禁得住消耗。

好啦。本集游记已经尾声啦。